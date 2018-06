Ante alerta por fracking, Gobernador pide parar sísmica en Boyacá

Ante la polémica que han despertado en Boyacá los estudios de exploración sísmica realizados por la empresa polaca ‘Geofizyka Torún’, en municipios de las provincias de Occidente, Centro y Ricaurte, el gobernador de ese departamento, Carlos Amaya, anunció que le pedirá al Gobierno Nacional la suspensión temporal e inmediata del contrato de ‘Adquisición del programa sísmico cordillera 2D /2017 con vibros en Boyacá’.

Amaya también solicitará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, que realice una audiencia pública en alguno de los municipios, en la que se aclare, de frente a la comunidad, el alcance de dicho proceso contractual.



“Solicitamos a la ANH que su más alto funcionario venga y le explique de manera amplia a la comunidad lo que está pasando. Los habitantes de la zona tienen mucha incertidumbre ya que se ha generado demasiada desinformación con respecto a que estos estudios podrían conducir a la posibilidad de extracción de petróleo mediante la técnica de 'fracking' y eso en Boyacá no lo vamos a permitir”, manifestó.

Amaya recordó, que este tipo de decisiones, que afectan los territorios, deben surgir del diálogo con la comunidad.

“Volvemos al tema de la centralización de las decisiones y su toma de un plumazo desde Bogotá, desconociendo a la gente que habita las regiones. El camino para el desarrollo de Colombia debe ser la descentralización y lo que hizo la ANH va en contravía de la misma”, añadió el mandatario.



El gobernador fue enfático en manifestar que en su gobierno nunca permitirá ‘fracking’ en el departamento, y que parte de la columna vertebral de su política es el cuidado del ambiente y los recursos naturales.



De otra parte, la Dirección de Ambiente del Gobierno de Boyacá, aclaró que hoy en día no se está presentando ningún proceso de explotación petrolera mediante ‘fracking’ en el departamento.



Días atrás, Omar Mejía, vicepresidente técnico de la ANH, explicó que el objetivo de las exploraciones es obtener información del subsuelo colombiano, y ponerla a disposición de diferentes sectores.

“Aclaro que no necesariamente una obtención de información del subsuelo termina siendo utilizada para adelantar una explotación petrolera”, señaló el vicepresidente Omar Mejía.



También aseguró que la información sísmica que se va a obtener en este proyecto, no tiene nada que ver con fracking, “en Colombia, de hecho, hoy día no se está haciendo fracking, se están haciendo unas exploraciones para futuros proyectos, pero hoy no hay licencias que lo aprueben”, menciona Mejía.

