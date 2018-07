Anglogold pide realizar actividades en reserva forestal de Cajamarca

El 5 de marzo de este año, la multinacional minera Anglogold Ashanti le solicitó al Ministerio del Medio Ambiente permiso de sustracción de la reserva forestal, ubicada en el área de Cajamarca, en Tolima.

La petición fue presentada 15 meses después de la consulta popular en la que la mayoría de habitantes de Cajamarca votaron por el no a la explotación, por parte de Anglogold, de una mina ubicada en la vereda La Colosa, zona de alta montaña rica en agua donde se calcula que existen 25 millones de onzas de oro.



El permiso solicitado por la compañía minera es prerrequisito para desarrollar cualquier tipo de actividad en la zona ya que se encuentra en la llamada Reserva Forestal Central.

Con los resultados de la consulta popular, Anglogold suspendió actividades minera en marzo de 2017 y ha expresado en repetidas oportunidades que mientras no cambien las condiciones jurídicas y sociopolíticas no continuará con las actividades de exploración que había iniciado 10 años atrás.



Sobre este particular, la compañía se pronunció mediante un comunicado expresando: "considerando que las instituciones públicas competentes, como el Consejo de Estado, Corte Constitucional, y otras autoridades administrativas se encuentran resolviendo el alcance e idoneidad de las decisiones tomadas por el mecanismo de la consulta, la compañía debe continuar realizando las actividades a las que está obligada de conformidad con la ley minera y el contrato de concesión".

Aparece documento oficial en el que AngloGold pide autorización para seguir interviniendo en reserva forestal de Cajamarca https://t.co/HRAurxXDBF pic.twitter.com/hup1tQPi78 — OCMAL (@conflictominero) 19 de julio de 2018

En efecto, voceros de la compañía han expresado que la solicitud al ministerio de Ambiente se hizo en aras de evitar que se les declare la caducidad del contrato de concesión que la minera tiene con el Estado colombiano.



También se conoció que, como Anglogold no realiza actividades en la zona hace más de un año, podría llegar a perder los títulos en caso de no mostrar interés en avanzar con la etapa de exploración.

