Cajamarca definió su posición en la consulta minera: Anglogold

Los resultados de la consulta minera de Cajamarca en la que se impuso el No a la explotación de oro con 6.165 votos ciudadanos frente a 76, influyeron de manera notoria en la suspensión de actividades anunciada por Anglogold Ashanti en ese municipio del Tolima con lo que unos 400 trabajadores perderán sus empleos.

La multinacional considera que, en la pasada consulta popular, “Cajamarca definió su posición respecto a proyectos mineros, y con eso sobre el empleo y la inversión local que genera”.



Quien no está satisfecho con el anuncio de Anglogold es Robinson Mejía, promotor del No a la explotación minera en Cajamarca, pues considera que la empresa “debió anunciar su salida inmediata del municipio con toda su infraestructura montada en La Colosa”. Al tiempo, le pidió que renuncie a 18 títulos de explotación que posee en este municipio.



“Cajamarca no se verá afectado con la suspensión de actividades”, dijo y agregó que la decisión beneficia al sector agrícola que genera 10.000 empleos diarios, “mientras que Anglogold, en su mejor momento, alcanzó a emplear solamente a 500 personas”.

Mejía cree que la decisión podría obedecer a una estrategia de enfriamiento del tema minero “para volver dentro de unos años a reiniciar el proyecto La Colosa”.



Conocedores del tema estiman que la empresa invirtió en los últimos años la suma de 360’000.000 de dólares en empleos, estudios y proyectos en La Colosa, mientras que en proyectos de corte social invirtió unos 6.000 millones de pesos.

Cuando, en el 2002, llegó la AngloGold Ashanti al territorio, lo primero que les preguntaron fue qué necesitaban. La respuesta de ellos fue tajante: “No necesitamos nada”. Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, municipio que también gestiona una consulta minera, señaló que, la suspensión de actividades “es un triunfo de la comunidad, del agua y la vida en un municipio netamente agrícola”.



“Estos años la presencia de Anglogold, en vez de ayudar, afectó la economía y encareció la vida en Cajamarca”, aseguró Jaramillo.

Evelio Campos, coordinador de la ONG Ecotierra, está convencido de que “ganamos los tolimenses porque no se afectará la producción de agua” en los ríos Anaime, Bermellón y Toche, que forman el Coello, y abastecen acueductos y cultivos de unos 600.000 habitantes del departamento.



Anglogold expresó que la minería moderna en el mundo demuestra “que sí es posible hacer minería, ganadería, comercio y agricultura en una misma región”.

La compañía ajustó 14 años de presencia en el Tolima, específicamente en el proyecto denominado La Colosa, localizado en la vereda La Luisa, a unos 20 minutos de la zona urbana de Cajamarca, donde se estima que existen 28 millones de onzas de oro diseminados en el cerro La Guala, una cadena montañosa cerca del alto de La Línea.



Se refirió al proyecto de La Colosa y dijo que, sin estar en la etapa de explotación, lleva varios años sin avances concretos por diversas razones que van desde lo institucional, lo político y particularmente lo social con la reciente consulta, “que nos obligan a tomar la desafortunada decisión de detener todas las actividades y con ello el empleo y la inversión, mientras se le da certeza a la actividad minera en el país”.

La compañía lamentó detener el impulso a proyectos de fortalecimiento agrícola, ganadero y comercial, así como al trabajo conjunto con las comunidades y autoridades municipales para promover proyectos en salud, educación, servicios públicos e infraestructura. Señaló que seguirá trabajando en la búsqueda del diálogo constructivo y sincero que necesita el sector minero y del cual hacen parte las comunidades, empresas y el Gobierno.



TOLIMA