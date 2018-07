Repudio en Boyacá por violación y muerte de una anciana

El homicidio de la señora María del Tránsito Mesa, de 74 años de edad quien fue atacada en su casa ubicada en la vereda Hato Viejo, sector Berros del municipio de Aquitania, tiene conmocionada esta localidad ubicada a dos horas y media de Tunja.



Esta humilde campesina que según habitantes del sector vivía sola, fue atacada, según las primeras versiones, el martes pasado en horas de la noche en su vivienda, los agresores presuntamente serían dos hombres quienes por robarla la golpearon y la abusaron sexualmente.

“El miércoles siguiente se enteró una vecina que la ayudó y le avisó a los familiares; la víctima fue remitida al Centro de Salud de Aquitania y luego, por la gravedad de sus heridas fue trasladada a Clínica de Especialistas en Sogamoso hacia las 3:00 de la tarde ingresando con pronóstico reservado”, indicaron en la Policía Nacional.

Manifestaron además que no se tiene certeza del día en que ocurrieron los hechos, debido a que no hay testigos y la víctima no informó por lo que esperan el informe médico para determinar exactamente el día que se desencadenó la agresión.



La mujer presentaba además de las lesiones de la violación, contusiones en todo el cuerpo producto de los golpes recibidos.



A pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida, María del Tránsito perdió la batalla y murió el viernes en la noche en la Clínica de Especialistas debido a las graves lesiones que presentaba.



Habitantes del municipio de Aquitania exigen que se le haga justicia a María del Tránsito, que se encuentre a los responsables y se les castigue con todo el rigor de la ley. Piden además que agilicen la investigación para que se conozca la identidad de los delincuentes y sean capturados.



El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó los actos urgentes en el lugar de los hechos y adelanta la investigación para dar los con responsables del crimen.



La alcaldía municipal ha dispuesto una recompensa de 3 millones de pesos para quienes den información al respecto y para esta tarde se tiene convocada una marcha de faroles y velas convocada por el sacerdote del municipio. Además, para este miércoles a las 10:00 la Alcaldía está citando a una marcha simbólica con camisetas blancas reclamando justicia a la que se espera salga el pueblo entero.



La señora no tenía hijos, pero sí sobrinos y otros familiares que acompañaron su sepelio que se realizó el domingo en Aquitania.





Harvey Yecid Medina Alfonso

Boyacá Sie7e Días