Trasladan a Bogotá cóndores que murieron en la Sierra Nevada 

En el laboratorio del Instituto Von Humboldt, en Bogotá, serán analizados los restos de los dos cóndores andinos hallados muertos, el pasado lunes, por campesinos en el sector Las Lagunas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción de Ciénaga, Magdalena.



Una comisión interinstitucional se trasladó el jueves en un helicóptero de la Fuerza Aérea hasta el sitio donde estaban las aves, ubicado a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, para recoger los cadáveres.

El equipo de rescate estuvo conformado por el comandante del Comando Aéreo de Combate No. 3 de la FAC, capitán Juan Francisco Mora Moreno; el jefe del Parque Sierra Nevada de Santa Marta, Tito Rodríguez; el líder indígena kogui Juan José Nolavita y los biólogos Walberto Naranjo, de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), y Rebeca Franke, de Parques Nacionales.



Tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Marta, los restos de las aves fueron llevados a los cuartos fríos del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) y este viernes los trasladaron a Bogotá para practicarles pruebas de laboratorio, con el fin de establecer las causas de la muerte.



La bióloga Rebeca Franke dijo que el cóndor está en riesgo de extinción y cumple un papel ecológico muy importante porque es un controlador de carroña, es decir, que se alimenta de animales muertos. Están analizando si la muerte de los dos ejemplares tiene relación con la vaca que fue hallada también muerta al lado de las aves.



La zona donde fueron hallados los cóndores muertos hace parte del Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco y del Parque Sierra Nevada, pero desde el año pasado Parques Nacionales tiene prendidas las alertas porque está subiendo personal que no tiene permitido el ingreso.



“Hay personal que está llevando turismo, lo que es ilegal porque allí no está permitido ni turismo ni paisajismo, de acuerdo a la normatividad y al plan de manejo vigente del Parque”, advirtió Tito Rodríguez.



Además de la comisión aérea, el pasado miércoles también se trasladó un equipo vía terrestre para hacer una inspección en esa zona de páramo, donde hay presencia de ganado.



De acuerdo con los estudios del Instituto Von Humboldt, el páramo de la Sierra Nevada de Santa Marta tiene un 90 por ciento de conservación. En el 8 por ciento existe algún tipo de actividad pecuaria.



SANTA MARTA