Tensión por amenazas a líderes políticos y sociales del Valle

Líderes sociales y políticos del Valle y Cauca recibieron en las últimas horas amenazas a través de un panfleto firmado por las 'Águilas Negras.

Las intimidaciones se presentan en medio de la tensión dejada por una escalada de crímenes y atentados entre estos dos departamentos. Desde el martes pasado se reportaron seis explosiones en Padilla, Guachené, Santander de Quilichao, Suárez, y Toribío, en el norte del Cauca. El comandante de Policía del primero de esos municipios murió en el estallido de una 'moto bomba'. Mientras que un presunto disidente murió en un operativo en Suárez.



La amenazas a nombre del autodenominado ´Bloque Suroccidental Águilas Negras' mencionan a 21 personas entre congresistas, excongresistas, sindicalistas y hasta víctimas del Estado.

El panfleto dice que su meta es el destierro de los dirigentes sociales al “cerrar filas contra la continuidad del proyecto de la Colombia Humana, que plantea la injerencia en la próxima contienda electoral, Asambleas, Alcaldías, Gobernaciones, Concejos Municipales y JAC. Los exhortamos a que abandonen esta iniciativa, de lo contrario estarán inmerso en la gran lista de individuos dados de baja, dejando en el país centenares de huérfanos y viudas por nada”.



En el mensaje se refieren a "falsos líderes que buscan beneficios individuales y fortalecimiento de estructuras urbanas de grupos insurgentes”.



En la lista están el senador del Polo, Alexánder López; el exalcalde, exsenador y presidente del partido Alianza Verde, Jorge Iván Ospina; el exrepresentante a la Cámara, Wilson Arias; directivos de sindicatos como CUT, Sutev, Sintraemcali, Sintraunicol, Sintracuavalle, Sintragobernaciones, Festralva; organizaciones como Congreso de Los Pueblos, Movice; Marcha Patriótica, Colombia Humana y los partidos Comunista y Alianza Verde.

Viviana Alvarado, integrante de la junta directiva de Sutev, Valle, organización sindical que aglutina a 7.000 maestros, manifestó su desconcierto por las intimidaciones de las que son objeto y reiteró que “en los diez años de actividad sindical que llevo en la región, nunca me habían amenazado”.



Ospina dijo que el panfleto y una llamada telefónica pueden estar conectadas con un trino suyo que critica la asistencia al cambio de Gobierno en Colombia, de un exjefe de la policía municipal venezolana, que tendría nexos en el supuesto atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro, el pasado sábado.



El Twitter dice “¿El Salvatore Luchesse que se adjudica el atentado contra Maduro es el mismo que según CNN participó en el acto de posesión del presidente Iván Duque? De ser cierto, ¿nos dejaremos llevar a una espiral de tensión que sólo le sirve extremistas?”.

He recibido amenaza contra mi vida a través del panfleto que adjunto, también por redes y llamadas, demando de la autoridad competente investigación, a la @UNPColombia no le mendigo más, mi posición es clara desde Colombia no se debe incentivar una salida violenta @corplanetaip pic.twitter.com/XhNh0JNqXR — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) 9 de agosto de 2018

A ese trino se sumó una seguidora del ex senador Ospina con una fotografía en la que aparece el policía venezolano junto al ex presidente Álvaro Uribe.



“Demando de la autoridad competente investigación, a la @UNPColombia no le mendigo más, mi posición es clara desde Colombia no se debe incentivar una salida violenta @corplanetaip”, escribió Ospina. La Unidad Nacional de Protección, UNP, no le habría dispuesto apoyo.

