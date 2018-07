Líder social de la Costa recibe corona fúnebre como amenaza de muerte

Una nueva amenaza de muerte recibió en la madrugada de este martes la defensora de derechos humanos, Ibis Ojeda Lópéz, presidenta de la Federación de Campesinos nivel Costa, quién viene liderando un proceso de tierras en zona rural del Distrito de Riohacha.

En esta oportunidad, a eso de la una de la madrugada un taxi llegó hasta la puerta de su casa ubicada en la calle 11B No. 19 – 09, en el barrio José Antonio Galán, en la capital guajira, del cual descendieron dos personas que tocaron insistentemente por más de media hora, sin obtener respuesta.



Ojeda, en un principio, pensó que se trataba de su hija, pero al verificar la encontró en su habitación, por lo que decidió esperar a que se marcharan.



Sin embargo, la angustia continuaba, debido a que veían un bulto en la puerta, lo que inicialmente les hizo pensar que se trataba de un hombre, pero al pasar de las horas se dieron cuenta que se trataban de unas flores.



Lo que hicieron fue llamar a su esquema de seguridad y al cuadrante de la zona, quienes se percataron de que se trataba de una corona, con la leyenda: ‘Descansa en paz’.



Ojeda asegura que no alcanzó a divisar la placa del vehículo, puesto que estaba muy oscuro por la arborización y porque todos apagan las luces y el servicio de alumbrado público es deficiente.



Esta lideresa guajira ha sobrevivido a dos atentados en el 2012 y 2017. Por otro lado, tres personas han fallecido en una de las parcelaciones de tierras baldías en el corregimiento de Juan y Medio, zona rural de Riohacha, en el que se encuentran unas 30 familias víctimas del conflicto, de las 56 que iniciaron, las cuales han sufrido desplazamientos, quemas de ranchos y de cultivos.



Desde el 2012, son muchas las amenazas recibidas a través de llamadas telefónicas y panfletos. “Los últimos panfletos que recibí estaban firmados a nombre de la ‘mano negra’, del cual no hemos tenido identificación de ningún grupo, pero sí, se trata de las tierras, el proceso siempre ha venido por un predio que se llama ‘Las Américas’ ubicado en el corregimiento de Juan y Medio”, puntualiza.

El Gobierno, a través de la Unidad Nacional de Protección, le tienen asignado dos escoltas, sin embargo Ojeda clama más seguridad ya que no son suficientes, sobre todo porque le toca desplazarse por toda la Costa en defensa de los derechos de los campesinos y en ocasiones no le aprueban el traslado de su esquema de seguridad y a veces le toca viajar sola.



Las amenazas por lo general se han extendido a la Junta directiva de la Federación.



Ojeda no haya qué más hacer, lleva más de 40 denuncias y las autoridades ya no le quieren aceptar más, “me han dicho que coloco denuncias por ver parada en el carro a una mosquita, no nos prestan la seguridad que necesitamos”.

Líderes wayú amenazados

Con la amenaza de Ibis Ojeda son varias las amenazas que se ciernen sobre líderes indígenas wayú, esta semana fueron a miembros de la organización Sumain Wayuu, quienes vienen liderando un proceso de territorialidad en el Distrito de Riohacha, y que fue denunciado ante el propio Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, en su reciente visita a la capital guajira.



Luego de estas denuncias y en episodios diferentes, desconocidos abordaron e intimidaron con armas de fuego a Carlos Uriana, uno de los líderes y a su hijo, este último fue utilizado para enviarle un mensaje a su padre de abandonar la reclamación de tierras porque de lo contrario iban a ser "masacrados todos".

