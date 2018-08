Amenazan a siete trabajadores del Hospital de Villavicencio

En el garaje de la casa del vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sindes), Rodolfo Mariño, dejaron un sobre blanco que al abrirlo contenía una amenaza para que él y seis integrantes de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores de la Salud (Anthoc) salgan del Meta.

Las siete personas amenazadas laboran en el Hospital Departamental de Villavicencio y en el panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se les hace un señalamiento por ser sindicalistas y petristas.



El sobre lo dejaron el pasado martes 31 de julio y lo recogió la esposa de Mariño del garaje de la casa cuando salió a recibir un domicilio de unas hamburguesas que había pedido. De inmediato, cuenta Mariño, puso el denuncio ante la Fiscalía, donde se enteró que ya otro de los amenazados también había puesto el caso en manos de esa entidad.



En la lista del panfleto de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia aparecen Mariño y Rosa Emma Velásquez, reconocidos dirigentes sindicales del sector salud en el Meta, Edith Cruz Velásquez, actual presidente de la Anthoc en Villavicencio, además de otras cuatro personas que hace pocos meses se afiliaron a este último sindicato, según Mariño.



Ante la gravedad de las denuncias, “el lunes pasado hicimos un consejo de seguridad, nos reunimos con las siete personas, todos se comprometieron a colocar las denuncias, se activaron las rutas de protección de la Policía y la Unidad de Protección, así como las labores investigativas a través de la Sijín”, aseguró el secretario de Gobierno del Meta, Gerardo León Mancera.



Un investigador consultado expresó que el caso pareciera tener origen en una disputa interna entre personal del Hospital de Villavicencio porque se sabe que se presentan mucho roces internos y curiosamente el escrito del panfleto no contiene errores de ortografía y está relativamente bien redactado.



Por ello los investigadores están considerando que se trate de generar temor entre la lista de personas que aparecen en el panfleto y no pase a mayores, pero de todas maneras activaron todos los mecanismos de protección.



Y mientras algunos líderes sostienen que desde el acuerdo suscrito por el Gobierno con las Farc han asesinado a siete líderes en el Meta, Mancera sostiene que en los consejos de gobierno que se han hecho, la Fiscalía únicamente ha certificado la muerte de dos líderes, las otras cinco personas no se ha comprobado que sean líderes.

Los consejos de seguridad se han cumplido en forma separada con los dignatarios de las juntas de acción comunal, luego con los líderes defensores de derechos humanos, uno más con la Mesa de Víctimas, la siguiente con directivos del movimiento Colombia Humana y el último con los sindicalistas de la salud.



Y mientras desde las organizaciones sociales se habla de por lo menos cien líderes amenazados en el departamento, el secretario de Gobierno del Meta sostiene que únicamente está clara la amenaza para los siete sindicalistas porque en otros casos como un panfleto de las Águilas Negras, los investigadores establecieron que apareció en Córdoba, pero no tiene ninguna validez.



Mancera sostiene que la otra semana se hará una evaluación del tema, mientras que Mariño señala que están esperamos que el Fiscal encargado los llame a ampliar la denuncia y que como ya tiene su esquema de seguridad ha empezado a generar mayores mecanismos de protección como le han enseñado, pero no va a salir del Meta.



VILLAVICENCIO