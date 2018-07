Nuevas amenazas a cinco líderes en Valencia, Córdoba

Un nuevo caso de amenazas contra líderes sociales se conoció en el municipio de Valencia, Córdoba, donde cinco personas -entre ellas un concejal de ese municipio-fueron intimidadas de muerte y recibieron un ultimátum de cinco días para que abandonen el pueblo.

A través de un audio, un supuesto jefe de disidencias de las Farc envía la nota amenazante a quienes reconoce como líderes comunitarios, pero rechaza que realicen acciones en favor de defensa de víctimas de los grupos ilegales.



El hombre, quien no se identifica en la grabación, menciona con nombres propios a sus supuestas víctimas y les ordena que cesen las acciones como reclamaciones de predios para víctimas de desplazamientos y defensa de los derechos de los campesinos.



De igual forma, señala que una de las personas amenazadas es colaboradora del Clan del Golfo, lo cual, según él, no le va a ser perdonado.



En cuanto al concejal de Valencia, lo tilda de bandido y advierte que sería el primero en ser asesinado en caso de no acatar la orden de irse del municipio.

De acuerdo con sus amenazas, varias de las personas viven en la zona rural de Valencia y las menciona con nombres propios.



“Para empezar digamos que sapos, gran hp, metiches colaboradores, vamos a barrer con todos ustedes, Mabel Argel, en la parte rural, tenés cinco días para que te abras del pueblo, sino pues serás asesinada, ¿okey, te quedó claro mija?”, se escucha en la grabación.

En el audio el hombre también menciona a otras personas “Yesenia Vergara, tú eres representante de víctimas, deje que las víctimas las represente su propia familia, ¿si me entiendes? y que usted no se meta en esa mierda mija”.



También amenaza a otra mujer de la siguiente manera: “Alias La Pola te me vas yendo igual que Mabel mija, buscando otro rincón por otro lado pues también serás mujer muerta, ya sabes Mabel que es alias la Avispa, te me vas abriendo, tenés cinco días para eso. Alias Yesenia, ya tenés el mismo tiempo que tiene Mabel”. Estas mujeres líderes residen, según el audio, en la zona rural de Valencia.



En la zona urbana del municipio también amenazan a varias mujeres. “Por la parte urbana tenemos una mujer de nombre Carmen Causil, oye Carmencita alias La Patrona tenés cosas buenas mija, ayudas a la gente, te gusta luchar por el pueblo, un poco revolucionaria pero no te puedo perdonar que le colabores a la gente del Golfo, porque sabemos que en cierto modo tienes muchas relaciones con los del Golfo si me entendés y eso no te lo vamos a perdonar; por lo tanto tienes el mismo tiempo que alias la Avispa y que alias la Pola para salir del perímetro urbano mija”, señala la grabación.



Y agrega, “a Robinson Ramos, mijo buena gente, buen corazón pero sabes que te la cagaste mijo con lo de Restitución, te la cagaste bien cagada y te me vas del pueblo y esa sí que es ya es ya”.



Finalmente el hombre termina refiriéndose a un concejal del municipio así: “oíste profe Cansino ¿no te has escuchado a ti mismo criticar, discriminar y hablar de los grupos al margen de la ley, de los bandidos? ¿y dónde hay uno más bandido que tú mijo, a ver decime dónde hay uno más bandido que tú mijo? a ti si te voy a salir picando en pedacito…”.



La advertencia para este último es explícita “te voy a agradecer mijo que tú eres el que va a iniciar el camino, vas mirando nuevos horizontes porque te me vas también, a todas estas personas me hacen el favor tienen cinco días, oigan cinco días para que se me abran pues es que no están jugando con cualquier marica”.

Piden protección

Tras conocer las recientes amenazas y ante la latente situación de inseguridad que viven los líderes sociales en Córdoba, la ONG defensora de derechos humanos, Cordobexia, rechazó las intimidaciones y pidió mayor protección para las víctimas.

A través de un comunicado la organización llamó la atención del alcalde de esa población, José Gómez; la gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia y al secretario del interior del departamento, Juan José González, para que atiendan el caso y con rapidez adopten las medidas necesarias.



De igual manera, el documento responsabiliza el Estado por las vidas de las personas amenazadas.



“Responsabilizamos al Estado Colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón. La responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano”, agrega.

El alcalde de Valencia, José Gómez, dijo que realizará un consejo de seguridad extraordinario este martes para analizar las medidas que serán tomadas en favor de los amenazados.



“Rechazamos de manera contundente cualquier amenaza contra la vida de un ser humano. Desde la Alcaldía hemos convocado a un consejo extraordinario de seguridad para el martes, porque no hay que subestimar nada”, manifestó.



Señaló que es de suma gravedad este tipo de situaciones, por lo que no desestima el contenido de la grabación.



“Nos sentimos preocupados porque es una amenaza que va en contra de algunos líderes sociales en el municipio y, dado el contexto que se viene dando con unos asesinatos registrados contra esta población, nosotros hemos empezado a tomar medidas”, dijo Gómez.

