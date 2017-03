Amenazan a Fiscal que lleva el caso de exgobernadora Oneida Pinto

Una nueva amenaza contra su vida, recibió el Fiscal anticorrupción de La Guajira, Gentil De León Mármol, encargado de llevar el caso que tiene detenida a la exgobernadora de La Guajira, Oneid Pinto Pérez, por cargos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Las amenazas fueron realizadas vía celular y a través de un volante anónimo firmado por un grupo autodenominado Escuadrón de la Muerte Albania.

Oneida Pinto La exgobernadora de La Guajira será presentada ante un juez para que le impute cargos por celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento privado.



Según De León, en la noche del miércoles recibió una llamada amenazante en la que, entre otras cosas, le dijeron que: “No me necesitan acá, me he metido con sus mandatarios y que abandonara el departamento”.

Y este jueves en la mañana, encontró en la puerta principal del conjunto donde reside un volante. El anónimo fue escrito a mano con tinta roja, en el que repiten textualmente lo dicho la noche anterior vía celular, y en la que le hablan de sus dos hijas que viven fuera de la ciudad y lo conminan a abandonar el departamento por ser la piedra en el zapato. (Vea también: Exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto fue capturada en Bogotá).



“En algo se refieren al tema de Albania y colocan que Viva One, One presente”, puntualiza el fiscal, quien denunció el hecho denuncio ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI), de la Fiscalía.



El anónimo es tema de reserva por parte de las autoridades mientras se adelanta la investigación.



Esta es la segunda a amenaza que recibe De León, en el ejercicio de sus funciones. La primera fue realizada por dos motorizados quienes lo intimidaron en un semáforo cuando se desplazaba a bordo de su vehículo, en marzo de 2016.



Según el fiscal, las amenazas provienen de las investigaciones que se han realizado en La Guajira para contrarrestar la corrupción.



Una de ellas, podría estar relacionada con las irregularidades en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio.



A parte de Pinto Pérez, por esta investigación se generaron, en noviembre de 2015, 11 capturas, entre ellas: la del exsecretario de Salud Emerson Pinto y otros exfuncionarios y contratistas involucrados. Mientras que el exalcalde de Albania Yan Keller Hernández se entregó voluntariamente a las autoridades en abril del 2016.



