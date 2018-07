Profesora amenazada por el 'clan del Golfo' abandonó el sur de Bolívar

04 de julio 2018 , 11:38 a.m.

Como alias Carlos Mario, comandante del 'clan del Golfo', que tiene presencia en la región del sur de Bolívar y el Magdalena Medio, fue identificado por el Ejército el delincuente que amenaza de muerte y expulsa del municipio de San Pablo, Bolívar, a la profesora Deyanira Ballestas.

En audio divulgado por la Gobernación de Bolívar, y confirmado como veraz por las autoridades militares, se escucha al delincuente amenazar de muerte a la profesora e intimidarla para que deje la región.

“Señora Deyanira Ballestas me da mucha pena pero se tiene que ir, nosotros acá asesinamos a quien nos da la gana. ¿Me entendió?".



Con palabras soeces, el delincuente amenaza a la docente por el enfoque de paz y resistencia a la violencia en sus cátedras



“Simplemente váyase de la región, sino yo mismo le comunico a las personas encargadas de la educación de aquí que si usted se queda pues la van a tener que recoger muerta”.



Como la profesora pide explicación a las amenazas, el comandante de la banda criminal se muestra furioso.

“A mí no me interesa si usted ha sufrido la guerra, profesora, simplemente le iba a dar un comunicado, ahora simplemente se va de la región o queda declarada objetivo militar (…) ya no es profesora sino llamar a sus superiores para decirles que si quieren recoger un muerto, ¿usted creyó que estaba hablando con un payaso?".



Las amenazas a la docente son un claro ejemplo del día a día de cientos de líderes campesinos y de derechos humanos que realizan sus labores en el sur de Bolívar en medio de un foco de violencia por la presencia de Eln y bandas criminales que se disputan el territorio por la minería ilegal y la coca.



El Ejército y la Unidad Nacional de Protección le brindaron las garantías de seguridad a la profesora que salió de la región.



La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, rechazó las amenazas a la profesora. Advirtió que en los últimos dos meses se han registrado en el país varios crímenes contra docentes.

"Holman Mamián Mamián, en Cauca; Evelia Atencia Pérez y Hernando Manjarrez Escudero, en La Guajira; y Delmayro Reyes González, en el Valle del Cauca, cuatro maestros asesinados en diferentes circunstancias en el transcurso del último mes", señala Fecode.



El docente y líder sindical de Risaralda, Leonardo Fabio Maldonado Naranjo, fue víctima de un atentado contra su vida durante la primera semana del mes de junio.



"En Arauca, una camioneta donde se transportaban 6 profesores fue impactada por disparos del Ejército Nacional y uno de ellos terminó herido. Es un hecho conocido que situaciones como el microtráfico, las bandas criminales, la violencia regional y otros actores representan una amenaza constante para los docentes en las instituciones educativas del país. Una situación delicada a la cual están expuestos e indefensos", agrega Fecode.



JOHN MONTAÑO

Corresponsal de EL TIEMPO

CARTAGENA

En Twitter: @PilotodeCometas