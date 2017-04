Uribe y Ordóñez participaron en marchas contra el gobierno de Maduro

El expresidente colombiano Álvaro Uribe se sumó este miércoles a las protestas de varios centenares de venezolanos ante la embajada de ese país en Bogotá, desde donde exhortó a los militares y policías del país vecino a que "desacaten" las órdenes de sus oficiales. La manifestación hace parte de la jornada de protestas convocada en Venezuela y en otros países del mundo por la oposición al presidente Nicolás Maduro.

"Los soldados y policías de Venezuela deberían desacatar la orden de la dictadura, frenar cualquier acción de ataque al pueblo de Venezuela, notificarle a la dictadura que el Ejército no está para reprimir al pueblo en su nombre, sino para defender (...) la democracia", dijo Uribe, que acudió a la manifestación rodeado de parte de la cúpula de su partido, el Centro Democrático.



El exprocurador Alejandro Ordóñez también estuvo en esa marcha y desde su cuenta de Twitter manifestó que siempre estará "junto al bravo pueblo de Venezuela".

Hoy y siempre junto al bravo pueblo de Venezuela. Afuera el dictador. Colombia está con ustedes. #FuerzaVenezuela pic.twitter.com/kPVBkuQhKz — Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) 19 de abril de 2017

Los venezolanos asistentes a la manifestación, que portaban banderas y gorras de su país, así como pancartas reclamando democracia, recibieron a Uribe con aplausos y vítores.



Uribe también destacó el "valor civil" del pueblo venezolano, que protesta en las calles desde hace semanas haciendo una "causa general" contra el gobierno de Maduro.



El pasado 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió asumir las competencias del Parlamento debido a la persistencia de un supuesto "desacato", un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias. A raíz de esa decisión, que finalmente no fue aplicada, se reactivaron las protestas en Venezuela, sumida en una crisis institucional, política y económica.

Otras ciudades se sumaron

Además de la manifestación frente a la embajada venezolana, hay otras convocadas en diferentes puntos de Bogotá y en ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga.



En la capital de Santander, alrededor de 50 personas de la comunidad venezolana desde muy temprano se reunieron con pancartas, banderas y cantando su himno nacional frente al consulado de ese país.



Alba Pereira, una venezolana residente en Colombia desde hace 13 años, señaló que no se olvidan de sus compatriotas y en la distancia apoyan las manifestaciones que se adelantan este miércoles en su país natal.



“Queremos que sepan que no están solos, que estemos donde estemos nuestro corazón y pensamiento siempre está con Venezuela (…). Estamos en contra del régimen dictatorial que hay en el país, donde no se le permite a la gente defender sus ideas y alzar su voz, porque todos, según ellos, debemos ser unos borregos del régimen que impera”, dijo Pereira.



La concentración de venezolanos se repetirá a las 6 de la tarde de este miércoles en la iglesia San Pio, donde se cumplirá una eucaristía como complemento de la jornada de protestas organizada por esa comunidad en Bucaramanga.



EFE Y BUCARAMANGA