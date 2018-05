Alias ‘Guacho’ pidió corredor humanitario en la frontera sur

La Fuerza de Tarea Conjunta Hércules asentada en el puerto nariñense de Tumaco y desplegada hasta la frontera marítima colombo-ecuatoriana espera recibir instrucciones del ministerio de Defensa, luego de conocer que el jefe del grupo disidente Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, habría solicitado al Gobierno del Ecuador una tregua para la entrega de los cuerpos de los dos periodistas y el conductor del diario El Comercio asesinados hace tres semanas.



La solicitud también se hizo con el objetivo de dejar en libertad a dos comerciantes que mantiene secuestrados desde hace 15 días en el mismo territorio.

En un comunicado enviado al Presidente del Ecuador, Lenín Moreno, por ese grupo armado ilegal, cuya autenticidad es aun evaluada por las autoridades, se le pide pactar un cese al fuego y frenar las operaciones militares en la zona limítrofe con el fin de coordinar, con los organismos internacionales de derechos humanos, el trámite de entrega de los tres cuerpos y de los comerciantes ecuatorianos Vanesa Velasco y Oscar Efrén Villacis.



La carta que aparece firmada por alias ‘Guacho’ plantea ‘hacer un corredor humanitario en la frontera ecuatoriana para poder entregar los cuerpos y a los dos retenidos’.



El disidente de las Farc condiciona además, la entrega de los cuerpos y de los secuestrados a que sus tropas no sean atacadas en la zona fronteriza.

‘Nos consideramos una guerrilla con principios marxistas, leninistas y bolivarianos. Por esos ideales luchamos y seguiremos luchando’, dice la carta.



Alias ‘Guacho’, quien perteneció al frente 29 de las Farc y no se acogió al proceso de paz pactado entre ese grupo armado y el Gobierno Nacional, también ha reiterado al Gobierno del vecino país que si no hay un cese al fuego va a continuar ‘comprometiendo a sus connacionales’.



En las últimas horas la Policía ecuatoriana había neutralizado, al parecer, algunas cargas explosivas instaladas en una torre eléctrica en la provincia costera de Esmeraldas, frontera con Colombia.



Mientras tanto, la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules propinó en las últimas horas un fuerte golpe contra la estructura de alias ‘Guacho’ al capturar a siete de sus hombres a quienes se señala de extorsionar al gremio pesquero en la frontera con el Ecuador.

El hecho se produjo en el corregimiento El Chontal, zona rural del municipio de Tumaco.



A los capturados les incautaron dos fusiles calibre 5.56, más de 200 cartuchos del mismo calibre, dos granadas de fragmentación, tres proveedores para fusil y celulares.



Estos hombres, junto con el material decomisado, fueron puestos a disposición de la seccional de la Fiscalía en Tumaco.



Según la información de las autoridades, la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, en menos de un mes, ha logrado la captura de 16 hombres que estaban al mando de alias ‘Guacho’, incautado 45 armas de fuego, más de 6.800 cartuchos de diferente calibre, más de 300 kilogramos de explosivos y la neutralización de 185 minas antipersona en la Costa Pacífica de Nariño.



PASTO