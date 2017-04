Damnificados de Mocoa piensan entablar una demanda colectiva

09 de abril 2017 , 02:10 a.m.

Tras la avalancha en Mocoa, los damnificados y víctimas se hacen muchas preguntas. Y una de ellas es si podrían entablar una demanda colectiva en contra del Estado.



La falta de prevención de entes oficiales con los afluentes que pasan por el municipio, especialmente de la quebrada Taruca, es uno de los argumentos para calificar esta como una tragedia anunciada.En el albergue del coliseo Olímpico, líderes de los barrios San Miguel, San Fernando y Los Bosques, afectados por la avalancha, se han reunido para definir acciones.

Para Edwin Arbey Jansasoy, la idea de una acción legal es una opción que puede servir para evitar nuevas tragedias, pero señala que aún no tienen asesoría jurídica. “Ahora dicen que nos vayamos de los albergues a otras ciudades y que la Oficina de Gestión del Riesgo nos responde, pero eso sería nuevamente desplazarnos y sabemos que si nos sacan de aquí, hasta esa platica que nos prometieron se puede perder”, comenta.



Y señala que las comunidades están unidas, pero tienen miedo de alzar la voz por los problemas de orden público que caracterizan a la región. “Sabemos que en este país a los líderes nos silencian, por eso no sabemos qué hacer, si denunciar y luego tener un puñado de tierra en la boca o esperar a que nuevas cosas pasen”, agrega.



Aura Edia García, de 67 años, dice que apoyaría la demanda. “Necesitamos justicia y que nos asesoren para poder hacer algo pronto”, dice.



Gilberto Gutiérrez, otro líder, afirma: “Nadie creyó que fuera posible (la avalancha) hasta ver hoy las consecuencias, ahora tenemos que estar unidos para demandar”, dijo.



La situación de Edwin, Aura, Gilberto y los damnificados la entiende a la perfección Gustavo Prada, presidente de la Corporación Casa Armerita. “Nos duele lo que pasó en Putumayo. Pensamos que aportando esos 25.000 muertos de Armero era suficiente para que los sistemas de prevención funcionaran”, asevera.



Según Ricardo Hoyos, expresidente del Consejo de Estado, el éxito de una demanda depende de varios factores.



Primero, dice, se debe probar que se haya causado un daño, como pérdida de bienes y de vidas. Luego, que hubo falla del servicio (de acción o de omisión, atribuible a una entidad pública). Y, además, que no hubiesen realizado labores de prevención.



