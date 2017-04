Semana Santa comienza con alerta naranja por lluvias en 78 municipios

10 de abril 2017 , 12:43 a.m.

Mientras Mocoa trata de recuperarse de la tragedia del primero de abril, las fuertes lluvias propias de esta temporada invernal siguen generando alertas.



En Itagüí (Antioquia), una creciente de la quebrada La María se llevó el sábado por la tarde a tres personas, que hasta este domingo no habían sido localizadas.

A esa misma hora, los bogotanos padecían un aguacero torrencial con granizadas y vientos fuertes que obligaron a la suspensión de vuelos en el aeropuerto internacional El Dorado. A diferencia de lo ocurrido en Antioquia, las autoridades de la capital no reportaron víctimas ni daños de consideración.



Todo parece indicar que durante la Semana Santa, uno de los periodos del año con más viajeros en las carreteras y en los aeropuertos, buena parte del país afrontará fuertes precipitaciones.



De hecho, las autoridades tienen la lupa puesta en 16 vías de Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima y Putumayo, donde podrían presentarse derrumbes. Al final de la tarde del domingo, la Policía de Tránsito reportó que cuatro corredores estaban cerrados como consecuencia de deslizamientos.



La recomendación que las autoridades hacen sobre esas vías ‘en cuarentena’ es confirmar su estado antes de emprender el viaje. Esto se puede hacer marcando #767 desde cualquier teléfono celular.



La cuenta de Twitter de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (@transitopolicia) también ofrece información en tiempo real sobre el estado de las carreteras.



El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que cada cuatro horas emite un reporte sobre las condiciones meteorológicas en el territorio nacional, pronostica un incremento de las lluvias, sobre todo en Antioquia, Cundinamarca y Cauca.

No bajar la guardia

“Es claro que estamos en temporada de lluvias. Podemos tener intervalos de tiempo seco, pero la gente no puede bajar la guardia frente a fenómenos como los deslizamientos o las crecientes súbitas de los ríos”, advierte su director, Ómar Franco.



Pero aclara que no se trata de una oleada extraordinaria de precipitaciones, sino de la tradicional época que dio origen a la expresión ‘abril, lluvias mil’.



Franco aconseja descargar la aplicación para móviles Mi Pronóstico, que además de indicar la temperatura estimada para el día de la consulta y los tres siguientes, actualiza permanentemente las alertas por deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas.



Tres municipios, dos de ellos en departamentos de intensa actividad turística, fueron declarados en alerta roja por posibles deslizamientos. Se trata de La Estrella (Antioquia), Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca). Otras 78 poblaciones están en alerta naranja. Así mismo, hay una alta probabilidad de aumento en los caudales de los ríos de las zonas antioqueñas de montaña, y en los ríos Arauca, Caquetá y Putumayo.



De acuerdo con el último estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), casi la quinta parte (el 18,7 por ciento) del territorio nacional, equivalente a unos 21 millones de hectáreas, presenta una alta amenaza de derrumbes.



En cuanto a Mocoa, que ha concentrado la atención del país en los últimos días, el director del Ideam advierte que esta capital no ha alcanzado su pico de lluvia, que generalmente se registra en junio, por lo que el nivel de precipitaciones irá en ascenso.



Durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del primero de abril, sobre esa ciudad llovió lo que normalmente caería en un lapso de diez días. El fenómeno aumentó los caudales de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, responsables de la avalancha que dejó más de 300 muertos.



En contraste, 11 municipios de la Orinoquia y 61 del Caribe (situados en diez departamentos) están en alerta roja por las altas temperaturas, que amenazan con generar incendios en bosques, cultivos y pastos.



Sanciones a 2.300 conductores

Hasta las 6 de la tarde de este domingo, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional reportó la movilización de 1’892.221 vehículos por el territorio nacional por el plan éxodo, de los cuales 207.019 habían salido de Bogotá y 111.539 habían entrado.



Las autoridades señalaron que, con respecto al mismo fin de semana del año pasado, se presentó una disminución de la accidentalidad del 74 por ciento. Así mismo, se presentó una reducción del 80 por ciento en la cantidad de accidentes con víctimas fatales, que pasó de 66 en el 2016 a 13 en el 2017.



Las autoridades estiman que por las carreteras del país se van a desplazar por lo menos nueve millones de vehículos durante la temporada de Semana Santa.



Hasta ahora, la Policía ha sancionado a 2.302 conductores, de los cuales 394 fueron motociclistas. Van 127 multas por adelantar en sitio prohibido, 108 por transporte pirata y 135 por conducir en estado de embriaguez.

Claves para que autoridades eviten las inundaciones

- Identificar las áreas que históricamente se han inundado.



- Revisar los obstáculos u obras que puedan obstruir el cauce de los ríos.



- Ejecutar jornadas de limpieza de las rondas los ríos.



- Hacerles el mantenimiento a las redes de alcantarillado y drenaje.



- Analizar los boletines meteorológicos y hacer un monitoreo periódico a los niveles de los ríos.



