Campesinos piden tapar boquete ante riesgo de inundaciones

Los pequeños campesinos de la zona aledaña al caño Aguas Negras, en el municipio de Sitionuevo (Magdalena), están preocupados ante el riesgo de que sus cultivos queden bajo el agua como consecuencia del canal (boquete) abierto el 8 de agosto de 2016 sobre el terraplén marginal derecho, ubicado entre el puente militar y las compuertas del caño, que desemboca en la Ciénaga de Pajaral en la Ciénaga Grande de Santa Marta.



Este boquete fue construido por pescadores de los pueblos palafitos Nueva Venecia y Buenavista, en presencia de funcionarios de la Alcaldía de Sitionuevo, con el fin de que entrara agua dulce a la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde el año pasado se registraron varias mortandades de peces.

Rolando Parejo, líder campesino de la zona, dijo que el boquete inicialmente era de dos metros, pero cada vez que aumenta el nivel del río Magdalena se amplía más, y hoy mide unos 40 metros. “Hay mucho flujo de agua y al haber desbordamiento se afectarían los cultivos de maíz, yuca, melón, ají, papaya (…) La solución es tapar eso (el boquete), pero no sé por qué no lo hacen”, dijo.



En septiembre de 2016, el director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), Carlos Francisco Díaz Granados, le recomendó, a través de un oficio, al alcalde de Sitionuevo, José Manuel Gómez, el cierre inmediato del boquete por las posibles afectaciones que podía ocasionar sobre las estructuras vecinas (puente y compuertas), por haberse construido sin contar con los estudios y diseños requeridos.



“El canal puede estar sometido a procesos de erosión y socavación provocados por el aumento del flujo, que pueden ampliar significativamente su sección y poner en peligro la estabilidad de la aleta de transición de la estructura de control hidráulico (compuertas), ubicada sobre la margen izquierda del caño”, advirtió Díaz Granados.



La Alcaldía de Sitionuevo le adjudicó en octubre de 2016 a la firma Visión Urbana Constructores S.A., bajo la modalidad de urgencia manifiesta, decretada el 10 de agosto de 2016, un contrato para realizar las obras adecuadas para mitigar el paso del río Magdalena por el mencionado canal (boquete).



El valor del contrato fue de 208 millones de pesos y la ejecución de la obra era en la margen izquierda de la vía que conduce de Sitionuevo a Remolino, a la altura del puente del caño Aguas Negras, pero, según Parada, “se gastaron esa plata y no se ha hecho nada”.



“En octubre intentaron taparlo, pero el río empezó a crecer y había mucho flujo de agua y lo dejaron así. Cuando el río bajó no hicieron nada y ahora que volvió a crecer el río fue que intentaron otra vez ponerle unos palos al costado de lo que habían hecho, pero no pudieron. Hay mucha negligencia”, dijo Parada.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

Santa Marta