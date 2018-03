Alerta por presencia de agua malas en costas de Santa Marta

08 de marzo 2018 , 10:14 a.m.

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) alertó a los bañistas de las playas de Santa Marta sobre las medidas de precaución que deben tomar luego de que la Unidad de Guardacostas detectó el pasado 6 de febrero la presencia de fragata portuguesa o agua mala, una medusa muy tóxica, en las aguas de Cabo Tortuga, Playa Salguero y El Rodadero.



La autoridad ambiental informó que esta especie marina es carnívora, familiar de los corales y anemonas, y se caracteriza por su llamativo color púrpura y fucsia. Sus tentáculos pueden medir hasta 10 metros de longitud y están provistos de células urticantes, que se liberan y adhieren a la piel inyectando una toxina proteínica, que puede paralizar a un pez grande y afectar seriamente al ser humano.

La fragata portuguesa suele encontrarse en aguas oceánicas cálidas y visita las aguas del Caribe colombiano durante la época seca. Sus depredadores naturales son las tortugas marinas, pero la presión local que sufre esta especie por la cacería y el consumo hace que exista un incremento en las poblaciones de fragatas.



Ante la presencia de fragatas, la recomendación para los bañistas es no tocar los tentáculos del animal ni en el agua ni en la playa, ya que son tóxicos aunque esté muerto. Abstenerse de nadar cerca de ellas y si camina por la arena protegerse usando ropa y zapatos.



En caso de entrar en contacto con esta medusa no aplicar vinagre o agua dulce para tratar la zona afectada, no frotar o rascar la piel con toalla o arena y acudir de inmediato al centro médico más cercano. Los síntomas que se presentan son sensación de quemadura extrema en la piel, taquicardia, náuseas, daños en el sistema nervioso y espasmos en las extremidades.



SANTA MARTA