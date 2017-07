Por brote viral declaran alerta sanitaria en Ipiales

25 de julio 2017 , 10:00 a.m.

25 de julio 2017 , 10:00 a.m.

María Teresa Erazo llegó al Hospital Civil de Ipiales, Nariño, con su hijo de 7 años quien presentaba intensos dolores estomacales, y al ingresar a urgencias se llevó la sorpresa de que el centro asistencial estaba colapsado debido a que junto con el menor había otras 794 personas con los mismos síntomas.

Esta situación generó conmoción en la población, ya que son más de 1.000 los habitantes enfermos, razón por la cual la Alcaldía local, aún sin determinar las

causas, tuvo que declarar la alerta sanitaria en todo el municipio.



Y es que el extraño brote viral comenzó hace más de una semana en el municipio; por ejemplo, de acuerdo con Álvaro Tovar, médico familiar del Hospital Civil, solo en ese centro asistencial la emergencia empezó el pasado 17 de julio, y el día que más pacientes ingresaron a los servicios de urgencia fue el 19 de julio, cuando se atendieron 297 enfermos.



La secretaria de Salud de Ipiales, Ana María Bravo, señaló que las muestras de agua tomadas el 20 de julio no precisaron las razones por las que existe más de un millar de pacientes con los mismos síntomas, ya que no se revelaron problemas de contaminación para la salud humana.



“El agua no es un agente causal para una enfermedad diarreica aguda por enterobacterias tipo coliforme fecales”, dijo la secretaria de Salud, quien a su vez sostuvo que están pendientes los resultados para ver si se trata de la bacteria Shigella, la cual causa daños intestinales, o si es algún agente que provoque cólera.



Un informe de la Alcaldía Municipal indicó que los casos se registran tanto en la zona urbana como rural; los más afectados son los menores entre 1 y 4 años con 199 casos; seguidos por los de 5 a 9 años con 114; los de 20 a 24 años con 71; y hay 10 más con edades entre 75 y 79 años.



Las autoridades sanitarias de Ipiales pidieron a la ciudadanía conservar la calma y adoptar medidas de higiene rigurosas, como el lavado permanente de manos, así como acudir al médico con prontitud cuando sientan algún dolor en el estómago.



MAURICIO DE LA ROSA

Redactor EL TIEMPO