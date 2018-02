Alerta en Caldas por riesgo de incendios forestales

02 de febrero 2018 , 08:10 a.m.

Seis municipios de Caldas están en alerta roja por la posibilidad de que se presenten incendios forestales en los próximos días.

De igual manera, otros cinco municipios se encuentran en alerta naranja por la misma situación, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).



Aguadas, Manizales, Marquetalia, Marulanda, Neira y Pácora están en alto riesgo, mientras que Anserma, Aranzázu, Filadelfia, La Merced y Salamina están en alerta naranja.



Félix Ricardo Giraldo, jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo en Caldas, comentó que la advertencia a cada uno de estos municipios para que estén alertas y realicen la activación de las alarmas, es debido a la sequía que han vivido estos municipios en los últimos días.



Situación que seguirá durante las próximas semanas, según los diferentes pronósticos, ya que entre enero, febrero y marzo Colombia atraviesa la primera temporada seca del año.



Aunque en 2018 no ha sido tan fuerte, pues ha estado acompañado por lluvias y el fenómeno conocido como la Niña leve, el intenso sol que se ha presentado en el departamento genera que la vegetación se encuentre en estado de sequía, pierda humedad y esté en riesgo de incendios forestales.



“Hacemos un llamado a las autoridades a estar atentos a esta situación. Evitar quemas en vegetación y no generar condiciones que favorezcan la ocurrencia de incendios”, aseguró Giraldo.



Las autoridades departamentales piden a los municipios que estén alerta a cualquier situación sospechosa e inusual, pero también a los ciudadanos para que tomen conciencia y no realicen quemas forestales, ya que por más pequeña que sea y, aparentemente controlada, puede traer consecuencias negativas.



“No podemos bajar la guardia, y se debe mantener con el alistamiento preventivo, hacer monitoreo permanente de la vegetación y de las cuencas hídricas, y tener una comunicación continua con las comunidades”, enfatizó Giraldo.



