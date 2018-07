Alerta por inusual aparición de caimanes en Lebrija (Santander)

Habitantes de la vereda Manchadores del municipio de Lebrija, en Santander, alertaron a las autoridades policiales esa localidad sobre la presencia de caimanes en este sector, los cuales fueron avistados sobre el tramo de una quebrada existente en esa zona y cuya procedencia es desconocida, pues el sector no es hábitat de esa especie.

El coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo de esa población, César Castellanos, dijo que al parecer, habría tres caimanes de mayor tamaño y otros más pequeños cuyo número es indeterminado; de igual forma aseguró que aunque inicialmente se hablaba de la existencia de un criadero ilegal, aún no se tiene certeza de que así sea.

Para Castellanos, es inusual que haya este tipo de animales en esa región, ya que "no tiene las condiciones ambientales propicias para que se reproduzcan fácilmente".



El coordinador aseguró que están realizando las gestiones para retirar a los réptiles de esa zona y llevarlos a un sitio que cumpla con las condiciones de su hábitat natural.

Habría tres caimanes de mayor tamaño y otros más pequeños cuyo número es indeterminado Foto: Cortesía Oficina Gestión del Riesgo

El hecho ha despertado la curiosidad de algunas personas, que llegan hasta el sitio esperando ver alguno de estos reptiles, sin embargo, el coordinador de Gestión del Riesgo indicó que el acceso a la zona está restringido ya que se encuentran en una finca de propiedad privada.



Integrantes de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), y de la Policía Ambiental hicieron una socialización con los residentes aledaños a la quebrada donde están los caimanes, en la que recomendaron tener especial cuidado con los niños y adultos mayores ante un posible ataque de los animales a la vez que invitaron a la ciudadanía que contacte a las autoridades en caso de ver algún réptil de este tipo.



Finalmente, el coordinador aseguró que se está trabajando con organizaciones ambientales como Cabildo Verde, y reconoció que “el problema radica en que aún no sabemos cómo se puede hacer la captura de una manera adecuada, eso es lo que nos tiene frenados, ya se está haciendo la gestión”, y aunque aún no han sido capturados “la idea es no perjudicar a estos animales, pero tampoco que se vaya a presentar problemas con las comunidades”.



BUCARAMANGA