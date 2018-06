Alerta en Riosucio, Caldas, por hundimientos que afectan casas

A lo largo de Riosucio, en Caldas, hay más de ocho hundimientos de asfalto que se presentaron durante las últimas semanas. Las dificultades se iniciaron el pasado 15 de enero cuando se desplomó una parte de la estructura de la terminal de transporte. El 21 de mayo también se generó un cráter de más de 15 metros en una de las calles principales del municipio que aún no ha sido reparado.

Dada la emergencia, el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo determinó la necesidad de solicitar recursos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para intervenir el subsuelo y poder reparar por completo el sistema de aguas residuales y alcantarillados que tienen afectada la estabilidad estructural de casas y locales en varias zonas.



El alcalde, Bernardo Arley Hernández, argumentó que desde el primer suceso se vienen haciendo obras de intervención en el sector, pero las lluvias no han permitido que se agilice el trabajo.



“Estamos en alerta roja por las lluvias desde hace año y medio. Por ahora no se precisan costos porque no sabemos qué podemos encontrar al destapar todo”, comentó.



Solo durante la semana anterior, el municipio enfrentó precipitaciones de 35 mililitros durante una hora, cantidad que no se había presentado nunca. Además, sufrió 14 emergencias seguidas que despertaron la preocupación de organismos de prevención.



Hernández señaló que las autoridades ya han hecho los diagnósticos preliminares, arrojando como resultado que “las alcantarillas y box coulvert son muy antiguas y presentan un grado de deterioro avanzado, por lo que se necesita de estudios especializados para intervenir directamente el problema”.



Según el análisis de los organismos encargados, las tuberías tienen más de cien años y ya no tienen la capacidad para transportar las aguas lluvias.



Además, el incremento poblacional del municipio, en conjunto, ha ocasionado el colapso en las capas de asfalto. El gerente de EmpoCaldas, Carlos Aries Agudelo, aseguró que la situación no tiene nada que ver con el sistema de acueducto y alcantarillado que la entidad instaló semanas atrás, pero que se ha atendido la emergencia en alianza con la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas.



El comandante de Bomberos de la localidad, capitán Óscar Fernando Mejía, comentó que por esta razón ya se encuentran en desalojo preventivo más de 20 viviendas, solo en la vía que comunica a Riosucio con Pereira y Medellín, de las cuales, “unas familias se niegan a dejar sus casas a pesar del riesgo y otras han sido reubicadas temporalmente”.



Mejía resaltó las obras de mitigación que se realizan desde el primer suceso para sacar escombros que permitan la mejor circulación del agua que ha inundado seis casas en la cabecera municipal. Agregó que esperan tregua de las lluvias para continuar con los trabajos mientras permanecen atentos porque la emergencia es de “grandes proporciones”.



El gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, se reunieron el pasado viernes en Manizales donde concretaron una cita esta semana en la capital del país.



Allí se determinará el apoyo que la entidad brindará a Riosucio, porque de acuerdo con el mandatario caldense, ni el departamento, ni el municipio cuentan con los recursos necesarios para iniciar con las reparaciones que, se estima, superen los 9.000 millones de pesos.