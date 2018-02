Advierten de estafas en paquetes y servicios turísticos

Víctor Hernández* y unas 32 personas más entre los que están padres de familia y jóvenes deportistas, compraron un paquete turístico con destino a Santa Marta sin embargo la agencia de viajes ubicada en el centro de Armenia les incumplió el contrato y el viaje nunca se realizó.



Una de las personas que también estaba en el grupo de viajeros se encargó de contactar la agencia pues había recibido buenos comentarios de otras personas que habían comprado paquetes turísticos allí. Sin embargo, para este grupo la suerte fue distinta.



Víctor contó que aunque el día anterior al viaje, todas las personas habían pagado el paquete, que costaba unos 733.000 pesos que incluía tiquetes de avión, hotel y dos comidas diarias por cuatro días, “no habían reservado nada”. Narró que “cuando me acerqué a las oficinas de la agencia para preguntar por los tiquetes me dijeron que no viajábamos en avión sino en bus, luego un padre de familia llamó al hotel y no habían reservado nada, ahí nos dimos cuenta de que era una estafa".



Según relató el joven, todos los afectados llamaron al representante legal de la agencia y la persona que les vendió el paquete, sin embargo y pese a que inicialmente les dio varias excusas, terminó por desaparecer y cerrar la oficina de la agencia que estaba ubicada en el centro de la ciudad. "A unos tres padres les devolvió el dinero pero a los demás no nos entregó nada, solo hasta diciembre pasado pusimos la denuncia en la Fiscalía porque nos había dicho que nos iba a pagar pero nada, nos estafaron. Ni siquiera pudimos denunciarlo en medios de comunicación porque el Fiscal dijo que tiene que ser después de que lo notifiquen porque nos puede demandar por calumnia".



También señaló que confiaron en la agencia porque investigaron y se dieron cuenta que contaba con los registros en Cámara de Comercio y demás y "se la habían recomendado a una de las mamás del grupo". Además de que la mayoría del grupo perdió el dinero invertido, tampoco pudieron asistir a la competencia deportiva que motivó el viaje a Santa Marta.



Según datos de la Casa del Consumidor de Armenia, sede de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la ciudad, en los últimos años se han incrementado las denuncias por las inconformidades con los paquetes turísticos.



El coordinador de la Casa del Consumidor, Carlos Guinand, señaló que el caso de Víctor es una estafa y este delito es denunciado ante la Fiscalía, no ante la SIC.

Sin embargo sí pueden intervenir en los incumplimientos en la negociación establecida con los usuarios que compren paquetes turísticos por internet. “Cuando lo que les prometieron no es exactamente lo que encontraron, cuando les ofrecen una finca de cinco estrellas pero en realidad era de dos, ahí entramos nosotros, la información debe ser respetada, que cumplan las condiciones que les prometieron, el precio del paquete debe ser el mismo desde el inicio hasta el final, no pueden decirle que les faltó el IVA o el impuesto al consumo, etc".



Agregó que "nosotros manejamos las garantías, cuando una transacción comercial no cumple con lo que les ofrecieron. Los turistas vienen directamente a la Casa a poner la denuncia cuando se ven engañados, nos dejan la queja e iniciamos un proceso de visita a la agencia o a la finca".



Luego se inicia un proceso de reclamación directa, una audiencia y por último la demanda, "se le devuelve exactamente lo que la persona pagó, si la persona está inconforme con los servicios o no eran lo que estaba dentro del contrato o factura se puede exigir la devolución del dinero".

Ilegalidad se toma a Pereira​

Una informalidad desbordada hay en Pereira en el sector del turismo. Así lo reveló la directora de la Asociación de Hoteleros de Colombia (Cotelco), en Risaralda, Paula Arango.



“Estamos bastante preocupados. De hecho, en septiembre del año pasado acabamos un estudio en el que identificamos cerca de 370 establecimientos que venden servicios turísticos, que se ofrecen en diferentes portales, como apartamentos con alojamiento cuando realmente no cumplen con ningún estándar, ni con la normatividad”, afirmó Arango.



Esos establecimientos, que son una competencia desleal para los hoteles, están ubicados especialmente en la zona centro de Pereira.



Arango agregó que encontraron que la mayoría de esos apartamentos están ubicados en conjuntos residenciales y eso genera riesgos, expone a los residentes de esos lugares a estar en contacto con personas que llegan a alojarse por unos pocos días y que en muchos casos no tienen buenos comportamientos.



Además de la anterior situación, la vocera gremial resaltó que debería haber un mejor control de los extranjeros que llegan al país y arriban a ciudades como Pereira.



*Nombre cambiado



