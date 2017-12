Alerta por derrame de 2.500 barriles de combustible en  río Magdalena

27 de diciembre 2017 , 10:53 a.m.

El choque de un remolcador que transportaba hidrocarburos con otra embarcación en el río Magdalena, a la altura del kilómetro 373 aguas abajo, cerca del municipio de El Banco, Magdalena, provocó el derrame de 2.500 barriles de combustóleo.



El accidente ocurrió la tarde del martes. La alerta se extendió a los municipios entre El Banco y la región sur de Bolívar.

El director de Cormagdalena, Alfredo Valera, dijo en declaraciones a Emisora Atlántico que dos remolcadores, uno de la Naviera Fluvial Colombiana y otro de la Naviera Río Grande, se encontraron de frente y el de la Naviera Río Grande para evitar chocar hizo una maniobra hacia el lado izquierdo y al acercarse a la orilla impactó y una de sus barcazas se rompió, ocasionando el derrame del combustible.



Varela dijo que las navieras activaron los planes contingencias para controlar el derrame y que ya fueron alertados los alcaldes de los municipios cercanos a la emergencia para que tomen las medidas necesarias en las bocatomas de los acueductos.



Por su parte, el alcalde de El Banco, Víctor Rangel, dijo que en su jurisdicción no ha ocurrido ningún derrame de combustible y que no ha sido notificado por Cormagdalena.



"Estoy tranquilo porque en nuestro municipio no ha ocurrido ningún evento de esa naturaleza y si ocurrió más adelante estamos dispuestos a trabajar para ayudar a mitigar la emergencia", expresó Rangel.



El kilómetro 373 aguas abajo del río Magdalena queda en jurisdicción del municipio de Pinillos, Bolívar.





