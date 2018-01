Expertos alertan por alto consumo de drogas en Armenia

29 de enero 2018 , 06:00 a.m.

Tras la reciente conmemoración de los 19 años del terremoto que afectó al departamento el 25 de enero de 1999, especialistas de la Clínica El Prado de Armenia revelaron un incremento en las cifras de consultas por trastornos mentales y del comportamiento asociados al consumo de sustancias sicoactivas.

Para la psiquiatra y gerente de la Clínica El Prado, Liliana Salazar Salazar, el sismo de 1999 podría tener relación con la creciente demanda de consultas por trastornos mentales debido al alto consumo de sustancias sicoactivas en la región.



"Es un tema que venimos hablando desde hace varios años y que se podía presentar, nos habían advertido que después de eventos traumáticos, con los años se producen muchas consecuencias a nivel mental”.



Según los datos entregados por Salazar, en 2017 la clínica atendió 1.646 consultas y 957 hospitalizaciones por trastornos mentales y del comportamiento asociados al consumo de estas sustancias, 210 de estas consultas fueron por primera vez.



Salazar contó que cuando ocurrió el sismo, la clínica llevaba pocos meses de funcionamiento y participaron en la atención de los pacientes, y meses después trajeron expertos internacionales como la siquiatra Raquel Cohen, especialista en tratar pacientes que han vivido situaciones de desastres y al doctor Hernán Santacruz proveniente de Bogotá.

“Ellos nos mostraron cómo los niños que en ese momento habían sufrido el evento, y cómo los niños que permanecían mucho tiempo en albergues iban a ser probablemente víctimas de trastornos mentales y uno de los más frecuentes es el consumo de sustancias, sino eran tratados oportunamente y si no se tomaban medidas".



Agregó que esas medidas eran que "estuvieran poco tiempo en albergues, que se hicieran actividades de promoción y prevención de salud mental y que si presentaban síntomas que se atendieran en forma oportuna".



Los especialistas de la clínica El Prado y el Instituto Especializado en Salud Mental, que atienden a estos pacientes remitidos por las diferentes EPS, manifestaron su preocupación por las cifras de pacientes atendidos el año anterior y aseguran que son estadísticas que no se veían en 20 años, y aunque son varios los factores que pueden influir en los trastornos mentales, el terremoto podría tener relación con la salud mental en Quindío.



“Más o menos el 50 por ciento de los pacientes que nos consultan y el 50 por ciento de los pacientes que hospitalizamos en la clínica están asociados al consumo, estas no son cifras que se veían hace 20 años, son muy altas y estamos en los primeros lugares de consumo de psicoactivos a nivel nacional”, afirmó Salazar.



