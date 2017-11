Hay alerta en Villavicencio por aumento de casos de 'la mirada china'

La notificación de un caso de 56 niños de una escuela de Villavicencio afectados por conjuntivitis disparó las alertas en la Secretaría de Salud local que de inmediato hizo un llamado para controlar la enfermedad y le pidió permiso al Ministerio de Salud para que los centros asistenciales registren y clasifiquen los casos de esta enfermedad.

Andrea Díaz Ramírez, secretaria de Salud de Villavicencio, dijo que ese brote de conjuntivitis reportó un aumento inusual de casos, especialmente en establecimientos educativos y que como estrategia para mitigar la enfermedad se pidió bloquear la transmisión persona a persona.



Como una de las recomendaciones primordiales dijo que hay que promover el frecuente lavado de manos, el aislamiento de los afectados limitando su contacto, no compartir elementos personales y evitar el saludo de mano y beso.



La funcionaria insistió que en caso de padecer la dolencia no se debe compartir los utensilios ni elementos personales con el resto de la familia y que es aconsejable que la persona afectada utilice compresas frías, lubrique los ojos con lagrimas artificiales y no comparta gotas o ungüentos oftálmicos.



En cuanto a las causas que hacen posible la aparición de la enfermedad, la secretaria de salud de Villavicencio dijo que están sujetos a factores ambientales y de hacinamiento.



Sin embargo, aclaró que hay muchas causas de conjuntivitis y que estos casos se presentan por un agente infeccioso que se encuentra en etapa de estudio y que posiblemente es de origen viral.

Presente en cuatro municipios

La presencia de la conjuntivitis, según las autoridades de salud, se ha reportado en los municipios de Acacías, Villavicencio, Puerto López y Cabuyaro, pero principalmente en la capital del Meta.



Sobre los síntomas que hay que tener en cuenta para detectar una posible presencia de la enfermedad en el organismo, la secretaria de Salud de Villavicencio sostuvo que llegan con ardor en los ojos, enrojecimieto de las vistas, la sensación de tener arena, vista borrosa, molestias frente a la luz, ojos llorosos y comezón, razón por la cual pidió estar alerta.







