'Reclamamos presencia urgente del presidente Duque': alcalde de Mocoa

Desde las 11 de la noche de este sábado hasta aproximadamente las 4 de la mañana de este domingo, Mocoa se enfrentó a lluvias torrenciales y desbordamientos de ríos que dejaron un saldo de tres viviendas destruidas y 58 afectadas, según le dijo a EL TIEMPO el alcalde de esa ciudad, José Antonio Castro.



El alcalde también informó que durante la noche del sábado fueron evacuadas alrededor de 15.000 personas de la ciudad que, luego del cese de las lluvias, pudieron regresar a sus hogares.

"El puente peatonal (del barrio Avenida 17 de Julio) fue arrasado, era uno de los puentes nuevos que se había construido. Además se está valorando si se cierra o se rehabilita el puente militar que con el Huila porque quedó seriamente averiado", añadió el alcalde. "Otro de los puentes principales, el del río Sangoyaco, está en esa condición".

#EmergenciaMocoa estado actual de Río Mulato y Río Sangoyaco, los cuales presentaron aumento del caudal. A esta hora bajo nivel. Cesaron lluvias en zonas altas según reporte de #SATMocoa pic.twitter.com/p4BuJc9quS — Putumayo Defensa Civil Oficina Operativa (@PutumayoDCC) 12 de agosto de 2018

Castro confirmó que otra de las consecuencias de esta emergencia fue que se suspendieron las pruebas Saber 11 para los jóvenes de la ciudad, examen que se lleva a cabo este domingo en todo el país.



"Reclamamos la presencia urgente del presidente Iván Duque con sus ministros para que asuman el plan de reconstrucción. No hay gerente de la reconstrucción de Mocoa (tras el desastre natural que ocurrió a finales de marzo del año pasado), estamos acéfalos y no hemos sabido a quién dirigirnos para asumir estos gastos, sobre todo en lo que tiene que ver con los muros de contención para los ríos, que son los que faltan", dijo el alcalde.



La Unidad de Gestión del Riesgo le informó a este medio que en este momento se encuentra sopesando el balance total que deja las emergencias de Mocoa. También aseguró que no hay personas muertas, heridas o desaparecidas a causa de las lluvias y desbordamientos de ríos.



La Unidad dará un balance exacto de la emergencia durante la mañana de este domingo.

Suspendida la realización de pruebas Icfes en #Mocoa por afectaciones por lluvias de alta intensidad de la noche anterior. Aquí comunicación oficial de Secretaría de Educación Departamental deñ Putumayo. pic.twitter.com/RtdI9rDsEf — Putumayo Defensa Civil Oficina Operativa (@PutumayoDCC) 12 de agosto de 2018

Voluntarios @DefensaCivilCo ayudan a retirar enseres para limpieza de las viviendas a las cuales entró el lodo en el barrio San Agustín #EmergenciaMocoa pic.twitter.com/W5xgGp8Q3f — Putumayo Defensa Civil Oficina Operativa (@PutumayoDCC) 12 de agosto de 2018

Noticia en desarrollo...



