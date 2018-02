Alerta en Melgar por aumento del nivel del río Sumapaz

Los organismos de socorro en Melgar (Tolima) se declararon en alerta por los altos niveles del río Sumpaz.



Las lluvias de este sábado arrecian principalmente en la parte alta del afluente y ponen en peligro a cientos de familias que habitan en las riberas.



La situación fue analizada en una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en Melgar.

"Las lluvias han sido constantes en especial en la zona alta del río Sumapaz, ocasionando que sus niveles sean mayores de los que normalmente cuenta este afluente", afirmó Olga Lucía Oviedo, directora territorial de la zona oriente de Cortolima.



En la reunión se determinó hacer revisión cada dos horas de los niveles del río para así contemplar el inicio de evacuaciones de familias en las áreas determinadas de alto riesgo.



"Pese a que la situación no es de suma gravedad, permanecemos en alerta", dijo la funcionaria de Cortolima.



La Defensa Civil, bomberos y Cruz Roja realizan recorridos en las riberas para monitorear los niveles y a la vez informan a las familias que deben tomar medidas de prevención por un posible desbordamiento.



"La situación no es de gravedad pero lo importante es no descuidarnos pues las lluvias podrían arreciar esta noche o en la madrugada del domingo", señaló un vocero de los bomberos en Melgar.

TOLIMA