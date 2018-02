Preocupación por los votos nulos en Caldas

Aunque las autoridades departamentales y la Misión de Observación Electoral (MOE) dan un parte de tranquilidad en cuanto a irregularidades para las elecciones de este año, continúan los esfuerzos para prevenir fraude electoral en Caldas.

Así lo dio a conocer Gustavo Ocampo Salazar, coordinador de la MOE en el departamento, quien explicó que serán 50 observadores que trabajarán los próximos 11 de marzo y 27 de mayo para evitar que se cometan delitos electorales en la región.



“Ratificamos que en este momento Caldas no presenta actos de violencia política, no hay amenazas a candidatos, no hay amenazas a dirigentes, no hay agresión a dirigentes sociales, por eso decimos que estamos en paz”, aseveró Ocampo.



Sin embargo, explicó que seis municipios requieren mayor atención en cuanto a votos anulados, pues esto puede significar manipulación en el resultado del conteo.

Marulanda, La Merced, Marquetalia, Samaná, San José y Manizales están por encima del promedio nacional en este indicador, teniendo como referencia el sufragio de hace cuatro años.

En algunos municipios han sucedido esas cosas de las que tenemos que estar pendientes para que no vuelvan a suceder FACEBOOK

TWITTER

La mayoría de los municipios en el país no superan el 10 por ciento de votos nulos, mientras que los anteriores superan el indicativo nacional. Por ejemplo, en Marulanda se ha llegado a un 35 por ciento en este tema. Aunque la tendencia ha disminuido, pues en 2014 fue del 13 por ciento, merece atención de las autoridades.



De ahí la importancia de, según la MOE, “observar por parte de nuestros ciudadanos y denunciar especialmente si algún ciudadano tiene pruebas de un delito electoral”.



Y es que se han presentado casos en donde los jurados son los encargados de arruinar los tarjetones para que sean anulados: “Estaremos muy atentos a ello porque bien es sabido que esta semana las autoridades electorales anularon 3 curules en el Congreso y le fueron entregados a otro movimiento”, comentó el representante de la MOE.



Para evitar este tipo de fraude, así como los otros, fue el motivo por el cual la MOE volvió a unirse con la Corporación Cívica de Caldas, que este año también hará un acompañamiento logístico durante la campaña electoral y el día de las elecciones y garantizar el cumplimiento del artículo 40 de la Constitución , que habla de los derechos en la participación política.



Camilo Vallejo Giraldo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, aseguró que esta alianza se da para apoyar a la MOE en su trabajo y así darle más fuerza y presencia a la organización en el país. Además, agregó que como corporación también “queremos darle mucho más dientes a lo que sucede con las denuncias y si aparece una, pues sacarla adelante y así salir de cosas molestas que pueden o no estar sucediendo en nuestra región”.



Por su parte, Ocampo concluyó que, aunque todo anda aparentemente normal, “lo que nosotros anunciamos es que históricamente en algunos municipios han sucedido esas cosas de las que tenemos que estar pendientes para que no vuelvan a suceder”.



MANIZALES

En Twitter: @ElTiempoCafe