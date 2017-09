La Plata celebró con la beatificación del padre Pedro María Ramírez

Más de 2.000 habitantes del municipio de La Plata (Huila), de donde es oriundo el padre Pedro María Ramírez Ramos, ‘El mártir de Armero’, viajaron en buses a Villavicencio (Meta) para acompañar este viernes la ceremonia de beatificación que presidió el papa Francisco.



“El momento en que se leyó la biografía del padre Pedro María fue emocionante, en la ceremonia hubo muchas lágrimas”, afirmó el alcalde de La Plata, Luis Armando Ricardo, quien encabezó la delegación que llegó desde el martes pasado a la capital del Meta.

“Las familias echaron mano de sus ahorros para costear tiquetes, hospedaje y comida, pero el gasto valió la pena, pues vivimos una ceremonia que nos conmovió a todos”, agregó el mandatario, quien confesó que, a él, el nuevo beato no le ha concedido milagros, “pero voy a insistir con varios favores”.

Según el Alcalde, el 24 de octubre fue escogido por el Papa como el día del beato huilense, y para esa fecha La Plata ofrecerá una variada programación con celebraciones religiosas por la presencia de peregrinos de todo el país, “que llegarán a pedir su milagrito”.



“El padre nos escucha a todos, de eso estamos seguros”, aseguró el Alcalde. Al hablar de milagros, una mujer, de más de 70 años y quien también participó de la ceremonia en Villavicencio, aseguró que, “por un milagro del padre Pedro María, me gané la lotería del Huila”.



Fue en 1980 y durante 3 días ella puso un billete de la lotería del Huila sobre una foto del padre Ramírez, a la que “día y noche le pedía de rodillas me socorriera para una casa”.



Narró que, desde entonces, no se cansa de dar gracias a este sacerdote que nació un 23 de octubre de 1899 en La Plata y fue asesinado el 10 abril de 1948 en Armero, un día después de la muerte del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán.

La delegación de La Plata que estuvo en Villavicencio. Foto: Fernando Floriano

Con el millón de pesos que le desembolsó la lotería, la mujer adquirió una vivienda nueva y por eso repite que “el padre no demoró en contestar mis súplicas”.



Fernando Floriano, sacerdote de la parroquia San Sebastián, en el municipio de La Plata, explicó emocionado que la ceremonia de beatificación “fue majestuosa y de infinita fe”.



“Los habitantes de La Plata no hemos dejado de celebrar, todos estamos felices por este regalo de Dios”, afirmó el sacerdote y agregó que en el parque del municipio se instalaron pantallas y televisores para ver la transmisión de la ceremonia de beatificación.



