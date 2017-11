Alcaldía tomará medidas de fondo para POT de Armenia

13 de noviembre 2017 , 10:03 a.m.

13 de noviembre 2017 , 10:03 a.m.

Aunque hace más de un mes el juzgado primero administrativo oral de Armenia suspendió provisionalmente los artículos 96, numeral uno y 98, numeral once, del acuerdo 019 del Concejo de Armenia, que adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en 2009, el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez tomaría medidas antes de conocerse la decisión final del juzgado.



Álvarez señaló que "me va tocar tomar decisiones en defensa del paisaje".

Y agregó que en cuanto a la revisión que Planeación Municipal adelanta sobre el POT "estamos en un momento de espacio y tiempo en el que tenemos que aprovecharlo para añadirle unos componentes técnicos que garanticen la sostenibilidad de la vida, no solo está en riesgo el paisaje sino la flora, la fauna y obviamente el hombre".



Este medio quiso conocer más sobre las decisiones que se tomarían en menos de un mes, a lo que el mandatario explicó que "en lo que puedo adelantar, creo que nos va a tocar tomar medidas excepcionales, la revisión no es solo de mediano plazo ni cosmética, sino estructural, casi que revolucionaria en defensa del paisaje y en defensa del desarrollo sostenible de la ciudad".



Se trata de medidas técnicas que serían anunciadas en las próximas semanas y que tienen relación con las alturas de las edificaciones, los retiros de los cauces de las fuentes hídricas, las plusvalías y las compensaciones urbanísticas.



Por su parte el procurador de Tierras y delegado para la defensa del paisaje, Diego Trujillo señaló que aunque el Ministerio Público está a la espera de las decisiones judiciales, "yo invitaría a que no se pongan a esperar los fallos que con tantas instancias pueden llegar hasta el Consejo de Estado y se pueden demorar años, e invitaría a la Administración municipal, y sé que ya el alcalde lo está haciendo con su Secretaria de Planeación, a elaborar una normatividad que sea respetuosa de las normas nacionales que protegen el medio ambiente para que los constructores tengan elementos para seguir desarrollando una ciudad sostenible”.



Cabe recordar que los artículos suspendidos del POT de Armenia tienen qué ver con la distancia entre las fuentes hídricas y las construcciones.

​

ARMENIA