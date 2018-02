Alcaldía de Cartagena responde por polémica de edificio Aquarela

La gerente del centro histórico de Cartagena, Ximena Avilán Díaz, les salió al paso a las declaraciones del exministro e historiador Rodolfo Segovia sobre la polémica por la construcción del edificio para vivienda Aquarela, en inmediaciones del castillo de San Felipe.

Segovia le había dicho a EL TIEMPO que alguien del Instituto del Patrimonio Cultural en Cartagena (IPCC) declaró que una parte del inmueble construido incluso “se metió un poco en los 200 metros (espacio de la redonda en el que no se puede construir), pero nos mandan a decir los constructores que eso no importa porque ahí ponen ‘piscinas’ o ‘parqueaderos’. ¿Qué tal?”.



El pronunciamiento del historiador se dio luego de unas declaraciones de la Unesco –tras una inspección realizada a las fortificaciones y baluartes de Cartagena por el arquitecto argentino Luis María Calvo–, según las cuales la construcción del proyecto Aquarela constituía “una afectación importante a la histórica relación visual del castillo de San Felipe y su entorno”.



No obstante, Avilán Díaz asegura que el IPCC no se ha podido pronunciar al respecto y que “ningún ‘pedacito’ del Aquarela queda dentro de los 200 metros, el lote es uno solo, se construya algo en él o no”.



Y agrega: “Si llegase a ser así, esto no sería suficiente, pues esta norma aplica cuando el área de influencia no está definida, y en el caso del Castillo San Felipe lo está por manzanas. Si no lo estuviera, en los predios urbanos el área de influencia se define en los 100 metros lineales a partir de la finalización del área afectada, de acuerdo con la Resolución 1359 del 2013”.



El historiador también habla de un “tibio apoyo de la Alcaldía de Cartagena” al trabajo que desde el Ministerio de Cultura se ha hecho, pues a la distinción de la Unesco se ha dado protección legislativa y ejecutiva “garantizando, al mismo tiempo, el derecho a un desarrollo urbano que supla las necesidades de la población”. Sin embargo, asevera Segovia, “la liebre salta por donde menos se espera: el aparente conflicto entre espacio visual de los monumentos y la vivienda de interés social (VIS)”.



A esto, Avilán responde que no hay conflicto con la norma de vivienda de interés social, pues el Decreto 075 del 2013 dice: “Cuando vinculen bienes de interés cultural se deberá garantizar la adopción de las normas urbanísticas propias del régimen aplicable a este tipo de inmuebles, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Cultura, sin perjuicio de que se pueda promover su rehabilitación, bien sea para vivienda o para sostenibilidad del patrimonio cultural’.



La funcionaria además califica de “fría” la participación del Mincultura ante la polémica, pues “tiene las competencias para suspender la obra sin necesidad de un proceso judicial”.



Según la Alcaldía de Cartagena, la obra se encuentra suspendida, “no por causa de la medida cautelar” del Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena, en el marco de la acción popular interpuesta por el Ministerio de Cultura, “sino por la orden impartida por la inspectora de Policía” el 24 de octubre.



NACIÓN

EL TIEMPO