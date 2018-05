Alcaldía de Bucaramanga no cumpliría con las 20 mil casas que prometió

En declaraciones recientes, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, reiteró que no podría cumplir con el proyecto de las 20.000 viviendas para familias de escasos recursos de la ciudad, la principal promesa de campaña del mandatario.

De acuerdo con el burgomaestre, no se ha podido comprar el predio de la multinacional mexicana Cemex, ubicado al norte de esa capital, donde está planeado desarrollar el programa '20 Mil Hogares Felices’.

Si bien manifestó que la iniciativa no se ha abandonado, Hernández dejó entrever que lograr darle cumplimiento al proyecto en lo que resta de su mandato, está siendo cada vez más complicado.



"Como se robaron toda la plata, entonces no se pudo comprar el lote de Cemex (…) Sin embargo, a base de lengua, de persuasión, estamos mirando que nos den parte del lote para poder hacer el programa de Hogares Felices. En eso estamos trabajando fuertemente pero sin plata, porque para poder expropiar necesito tener la apropiación presupuestal, como no la hay, pues no se pudo expropiar", dijo el alcalde.



Desde un principio, el ambicioso proyecto de los '20 Mil Hogares Felices', que fue incluido dentro del Plan de Desarrollo de la actual administración, fue foco de la polémica.



En campaña Rodolfo Hernández entregó más de 40.000 cartas a sus seguidores en las que les explicaba que el municipio haría los trámites para conseguir los lotes que serían comprados por los beneficiarios con acompañamiento de la Alcaldía que facilitaría la consecución, a buen precio, de los materiales para la construcción de las viviendas.



BUCARAMANGA