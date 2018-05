Piden no minimizar emergencia por derrame de crudo en Lisama 158

02 de mayo 2018 , 09:45 a.m.

A pesar de que un informe entregado por una misión de la ONU-Medio Ambiente estimó que la emergencia ambiental ocurrida en el corregimiento La Fortuna, de Barrancabermeja (Santander), por el derrame de crudo en el pozo Lisama 158, es de dimensión media y que el proceso de recuperación podría tardar un año aproximadamente, la Alcaldía de esa población señala que no se puede minimizar lo ocurrido.

Darío Echeverri , alcalde de Barrancabermeja, indicó que aún no se ha conocido toda la verdad sobre el caso, pues no han salido los resultados de las investigaciones que fueron anunciadas por la Fiscalía, la Procuraduría y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), para establecer qué factores ocasionaron este desastre y determinar los responsables.



“Lo que vemos en Ecopetrol es un apuro por minimizar lo que pasó. Al ritmo que vamos, resultará que la tragedia no la ocasionó Ecopetrol sino el pueblo de Barrancabermeja”, dijo Echeverri Serrano.

Por su parte, Rafael Quintero, presidente de la junta de acción comunal del sector, manifestó que “la gente anda temerosa por lo que sucedió. La situación aún no se ha superado”.



La estatal petrolera ha asegurado que hizo lo apropiado para manejar la situación y que se mantienen las acciones para superar el impacto ocasionado.



“En el pozo Lisama 158 se avanza en los trabajos realizados por la Snubbing Unit (equipo importado de USA) para realizar el sellamiento definitivo del pozo”, informó Ecopetrol.



Frente al proceso sancionatorio en contra de Ecopetrol que lleva la Anla, la directora de esa entidad, Claudia González, informó que están en la evaluación de los descargos para proceder a las pruebas que determinarán la sanción, cuyo tiempo máximo sería junio del presente año.



BUCARAMANGA