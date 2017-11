Barrancabermeja embargaría a Ecopetrol por deuda tributaria

Tras un proceso administrativo de verificación tributaria que se inició en el año 2016, la Alcaldía de Barrancabermeja estableció que Ecopetrol le adeuda al municipio la suma de 129 mil millones de pesos por concepto de pago del impuesto de industria y comercio correspondiente al año gravable 2014, toda vez que se detectó inexactitud en los valores consignados en la declaración, motivo por el cual se impusieron las sanciones del caso.

La cifra fue expuesta por la Secretaría de Hacienda Municipal después de haber resuelto el recurso de reconsideración presentado por la estatal petrolera en contra de la liquidación oficial de revisión expedida por la Administración Municipal.

“La deuda con la Alcaldía corresponde a ingresos percibidos por Ecopetrol S.A. que no fueron sometidos a imposición en Barrancabermeja como correspondía. Concretamente, unos ingresos que la petrolera los reportó erradamente como exportaciones y otros, como causados en otros municipios. Sin embargo, la Administración Tributaria Municipal pudo determinar que Ecopetrol estaba obligada a declarar y pagar en nuestro municipio", explicó el alcalde Darío Echeverri Serrano.



El mandatario agregó que en ese sentido fue expedido el acto administrativo mediante el cual se liquidó oficialmente el impuesto por la vigencia 2014, la sanción correspondiente y los intereses por mora en lo correspondiente a industria y comercio.



De acuerdo con la Alcaldía, Ecopetrol deberá responder por la deuda de lo contrario se dará paso al cobro coactivo y el consiguiente proceso judicial, toda vez que sobre el acto administrativo no procede recurso alguno.



"Ecopetrol tiene todavía la posibilidad de demandar ese fallo ante el Tribunal Administrativo de Santander y después queda la instancia del Consejo de Estado. Pero en las instancias municipales está comprobado que no reportó correctamente sus impuestos de industria y comercio para el año 2014 (...) Autoricé el cobro coactivo, que es buscar la manera de embargarles, ya di orden de iniciar ese proceso, ellos tendrán que correr a demandar, porque la única manera de parar el embargo es que ellos demanden en el Tribunal", aseguró el Alcalde.



Echeverri Serrano agregó que sobre el pago del impuesto de industria y comercio correspondiente al año gravable 2015 también existe una investigación en curso.



Entre tanto, la estatal petrolera informó que revisada la situación con el área tributaria se aclaró que a la fecha no existe una decisión de autoridad judicial que le hubiese ordenado a la empresa el pago de esa suma de dinero por concepto de ese gravamen para el año 2014.



La compañía señaló que el pasado 24 de octubre de 2017 la Alcaldía le notificó la Resolución 0663 del 9 de octubre de 2017 en la cual deja en firme una sanción y liquida un impuesto por un valor superior a 120 mil millones, "decisión respecto de la cual solicitamos aclaración a la Administración Municipal y a la fecha no se ha notificado respuesta alguna", precisó en un comunicado Ecopetrol.



