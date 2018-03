Alcaldía de Armenia busca declararse víctima de detrimento patrimonial

Luego de conocerse que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra la exalcaldesa de Armenia y directora del partido Liberal en Quindío, Luz Piedad Valencia Franco, por un posible detrimento patrimonial de unos 20 mil millones de pesos, el actual mandatario Carlos Mario Álvarez informó que buscará constituir al municipio como víctima de este presunto delito.

El alcalde dijo que designó un apoderado para que participe en el proceso penal relacionado con los anticipos de los contratos de obra 031 y 012 de 2015, firmados para la construcción de 10 obras que se financiarían con los recursos provenientes del cobro de valorización. Sin embargo no todas las obras se adelantaron, algunos se han terminado y otras fueron suspendidas por falta de recursos.



Aunque la Fiscalía investiga si el anticipo de 20 mil millones de pesos fue a parar a las arcas de particulares “mediante la apropiación de la totalidad del anticipo y el soporte de facturas falsas" como lo dijo la vicefiscal María Paulina Riveros, la exalcaldesa Valencia señaló que “debo advertir que no me he apropiado de ningún recurso y que el anticipo al cual hacen alusión no lo desembolsé yo sino la actual administración, por lo tanto tampoco es mi responsabilidad el manejo que se le haya dado como tampoco lo es la suspensión de las obras sin fundamento alguno determinada por esta administración”.



No obstante Álvarez manifestó que “el anticipo fue pactado de mutuo acuerdo en el contrato adjudicado y firmado por la anterior administración (el 23 de diciembre de 2015), y este es un derecho del contratista y, por supuesto, era una obligación de la administración desembolsarlo , según el artículo 91 de la ley 1474 de 2011”.



Y agregó que los dineros del anticipo “están amparados con las pólizas de buen manejo y correcta inversión del anticipo, que cubren la no inversión, el uso indebido y la apropiación indebida de los recursos recibidos”, dijo Álvarez.



Los contratos de obra para la realización de los proyectos Montecarlo II, La Colonia y Calle 19 norte, correspondientes al segundo paquete de obras, y el anillo vial adyacente a La Estación, del primer paquete de obras de valorización, están vigentes y en ejecución. Sin embargo, el alcalde y su equipo jurídico están estudiando las alternativas para hacer cumplir los contratos adjudicados.



