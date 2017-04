Alcaldes de 6 municipios de Santander insisten en la actividad minera

Mientras algunas poblaciones del país promueven la realización de consultas mineras para evitar la explotación en sus territorios, los alcaldes de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta y Tona, en Santander, insisten en la necesidad de desarrollar la minería sin riesgo en su entorno, como parte fundamental de la actividad económica de sus comunidades, la cual se vio truncada tras la delimitación del páramo por parte del Gobierno Nacional.

Los mandatarios decidieron organizarse como la Asociación de Municipios del páramo de Santurban.



"Respaldamos a los proyectos mineros concebidos bajo los principios de la minería bien hecha., lo que comprende aquellas iniciativas que contribuyen a la actividad extractiva bajo criterios que cumplan con la normatividad vigente, con la preservación del medio ambiente, y que contribuyan con la generación de empleo y desarrollo sostenible”; precisan los mandatarios en una comunicación conjunta.

Los alcaldes defienden la minería como actividad económica, la cual señalan ha sido desarrollada en esa región desde tiempos ancestrales y representa una oportunidad para continuar impulsando su desarrollo, coexistiendo con las demás actividades productivas propias de esa región.

Ivonne Consuelo González, directora ejecutiva de la Asociación, indicó que se está haciendo un reclamo por la vulneración de los derechos de las comunidades, entre ellas el del trabajo, producto de una decisión que “se tomó desde un escritorio en Bogotá”, y no contempló la realidad de la población que derivaba su sustento de la explotación de oro.



"A nosotros nadie nos ha volteado a mirar. El Estado nos tiene olvidados, no ha llegado a nuestro territorio a decirnos en qué nos va a apoyar para ver qué hacemos para sobrevivir", dijo González.



Orlando Rodríguez, alcalde de Vetas, municipio cuyo 68 por ciento de su jurisdicción quedó dentro de la delimitación, indicó que además de haberse restringido la práctica de la minería, también se les limitó el desarrollo de cualquier otro tipo de actividad agropecuaria, y ante la problemática el Gobierno no ha dado ninguna solución.



"Han tomado estas decisiones y han sacrificado a las comunidades y no ha habido inversión para mitigar la problemática que se nos está presentando. La verdad es que la única fuente de empleo que tenemos es la minería", dijo el burgomaestre, quien precisó que en esa población el desempleo supera el 80 por ciento.



Entre tanto, varios de los líderes que en el área metropolitana de Bucaramanga han liderado marchas y protestas contra la minería consideran que cualquier tipo de explotación pondría en riesgo el agua que se genera en el páramo y que surte a más de 2,5 millones de personas en poblaciones los Santanderes.



Ante la incertidumbre que generó la dilatada delimitación, que se extendió por más de tres años y se conoció en diciembre del 2015, las empresas extranjeras abandonaron sus proyectos de oro y despidieron a más de 1.000 trabajadores, la mayoría, habitantes de la zona.



La firma canadiense Eco Oro, que pretende explotar yacimientos de oro de manera subterránea, retiró la solicitud de un polémico proyecto con el que pretendía explotar a cielo abierto 7,7 millones de onzas de oro durante 15 años.



Tras la delimitación las autoridades han destruido 47 bocaminas o túneles ilegales donde explotan irregularmente.



