Aseguran a dos exalcaldes de Puerto Gaitán por caso de "las calvas"

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía dictó medida de aseguramiento y ordenó las capturas de los exalcaldes de Puerto Gaitán Óscar Bolaños y Édgar Humberto Silva, investigados por el escándalo de tortura y violencia sexual al que fueron sometidas más de 20 mujeres del municipio a manos de los paramilitares, conocido como el proceso de ‘las calvas’.

Bolaños y Silva fueron vinculados al proceso en calidad de presuntos cómplices de la conducta de omisión de funciones y posibles responsables de secuestro y tortura.



La decisión de primera instancia –la cual ya fue apelada por los exalcaldes ante la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior– fue tomada por la Fiscalía 43 de DD.HH. y Derecho Internacional Humanitario (DIH).



Tanto Bolaños como Silva negaron cualquier responsabilidad, pero será la Fiscalía delegada la que confirme o revoque.



No obstante, el despacho precluyó la investigación contra los exmandatarios por concierto para delinquir por prescripción de los términos. Y además, también aseguró por los mismos hechos y delitos al entonces comandante de la Policía en Puerto Gaitán Reinaldo Rincón.



La investigación contra Bolaños y Silva se originó por la denuncia de algunas de las víctimas y por las versiones libres que en el marco de la ley de Justicia y Paz realizaron ante la Fiscalía jefes paramilitares como ‘Guillermo Torrez’, ‘Alfa uno’, ‘Aguila’, ‘120’, 520’ y ‘ Ramiro’.



En el proceso hay versiones de jovencitas que narran cómo fueron sacadas a la fuerza de sus casas por los ‘paras’ y trasladadas a la zona rural donde fueron sometidas a trabajos forzados, abuso sexual y al escarnio público al cortarles el cabello hasta raparles la cabeza, para que no volvieran a salir de la casa.

​



‘Guillermo Torrez’, según el proceso, hizo una reunión en la finca Villa Alejandra, a la que citó al alcalde Óscar Bolaños, el entonces personero Édgar Silva, y al comandante de la Policía.



El jefe paramilitar les dio a conocer su molestia por la indisciplina de un grupo de jovencitas en el pueblo, que frecuentaban discotecas, bares y no iban al colegio, pero que además, sostenían relaciones con los paramilitares, lo cual había generado peleas internas en el grupo.

Así torturaron a 23 mujeres

Una joven de 16 años narró a la Fiscalía cómo un grupo de paramilitares, entre ellos ‘Pirulo’, la sacó de una cantina en la que trabajaba en el día para ayudar en la casa y la llevó con otras mujeres en camionetas hasta el puente del río Manacacías.



En el proceso se habla de un grupo de 23 mujeres, 15 de ellas menores de edad, y ocho adultas. Luego las llevaron hasta una zona campamentaria en el Alto de Neblinas.



En ese lugar las obligaron a cargar bultos de abono que olían terrible, las calvearon, tenían que recoger la basura y dormían en el suelo. Además, eran obligadas a cocinar a los miembros del grupo y a lavarles la ropa.



En ese tiempo eran mal alimentadas, solo con espaguetis, pero para acceder a otro tipo de comida, como enlatados y carne, debían acortarse con los paramilitares.

La víctima narra cómo al regresar a Puerto Gaitán fueron objeto de risas y burlas en las calles, razón por la que preferían no salir de sus viviendas. “Nos daba mucha vergüenza”, dice.





LLANO SIE7E DÍAS