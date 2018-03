Alcalde de Villavicencio niega haber recibido sobornos por contratos

El alcalde de la ciudad, Wilmar Barbosa, negó haber recibido un soborno por el contrato 864 de la ESE del departamento del Meta, en el que la Fiscalía señala que se presentaron sobrecostos por más de 13.000 millones de pesos, que se habrían usado para el pago de coimas.

Babosa aseguró que los hechos relacionados con el contrato del año 2015 “nada tienen que ver conmigo ni con mi ejercicio como Alcalde de la ciudad, que como es sabido empezó en el año 2016”.



​Afirmó que se pronuncia cuatro días después de las publicaciones de prensa porque “como alcalde de Villavicencio debo tener respeto frente al proceso electoral que acaba de suceder”.



Su secretario Privado, Jacobo Matus, también involucrado en el escándalo, señaló que “nada tiene que ver con el referido contrato porque yo no era funcionario público, ejercía como abogado independiente, no tenía vínculos con el gobierno departamental y no somos socios del contratista –con el alcalde- y tampoco tuvimos nada que ver con el contrato”.



No obstante, reconoció que conoce al contratista Ricardo Mailer Garcés, desde hace varios años y entre 2009 o 2010 compraron un terreno en Puerto Gaitán (Meta) -124 hectáreas- “en el que él tiene la mayor parte y nosotros -con el Alcalde- una pequeña porción”.



Agregó que efectivamente “Ricardo le mandó una carta donde dice por favor no lo deje solo para cobrar los 200 millones de pesos porque un amigo en común le debe una plata, pero eso no tiene nada que ver con el contrato de la ESE”.



De su parte, el alcalde Barbosa, en un pronunciamiento ante los medios de comunicación, expresó que “los audios que han sido difundidos fueron sacados de contexto y usados de manera perversa para que mi nombre aparezca como uno de los beneficiarios de una supuesta repartición de dineros provenientes de un contrato que está siendo investigado”.

El Alcalde precisa que pese a mencionarse su nombre, “la propia funcionaria –investigadora de la Fiscalía- reconoce que es una mera inferencia o suposición derivada del hecho de que en unos documentos aparece la letra W en una lista de posibles beneficiarios de giros, no existiendo evidencia o prueba física alguna indique que se trata del suscrito Wilmar Barbosa”.



En los supuestos sobornos también están involucrados el exgobernador del Meta Alan Jara y el electo representante a la Cámara Jaime Rodríguez, quienes hasta el momento no se han pronunciado sobre el tema.



Por los sobrecostos y la mala calidad de los equipos médicos comprados para los centros de salud de 17 municipios del Meta, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público a siete personas, entre otros, a los directivos de la ESE al momento de suscribirse el contrato, incluida la exgerente de la ESE, Sandra Milena Buitrago, el contratista, el interventor y la supervisora del contrato.





