'Cartel del agua' le roba el líquido a Santa Marta, dice su Alcalde

Si bien la principal razón para que en Santa Marta no haya agua tiene que ver con los bajos niveles de los ríos que abastecen su acueducto, un agravante para que los samarios sufran por la ausencia total del preciado líquido, sería el desvío del recurso por parte de particulares que integrarían un ‘cartel del agua’ en la ciudad.

La denunciada fue hecha por el alcalde Rafael Martínez, quien asegura que estas 'mafias' han convertido la prestación del servicio de agua en un negocio. “Manipulan las válvulas que reorientan el preciado líquido y lo venden o la reorientan a ciertas zonas y luego le cobran a la gente”, afirmó.



A raíz de esta situación que pone en jaque la prestación del servicio de agua, la Alcaldía, Policía y Veolia, el operador del acueducto, acordaron el inicio de operativos para identificar y proceder contra estas personas, que vienen causándole una afectación directa a la ciudad.

Las acciones para acabar con este cartel, deben ser complementadas con suministro del preciado líquido a través de carrotanques FACEBOOK

TWITTER

"Definitivamente detrás de muchas de las inconformidades que hay en los barrios es producto de la manipulación de válvulas, vamos a desarticular esas bandas, vamos a ir con todo, no sólo interpondremos las denuncias penales por fraude a fluido sino que vamos a levantar procesos penales, es decir, le pediremos a la Fiscalía que nos acompañe en estos procesos y en estos operativos", señaló el Burgomaestre.



Sobre el panorama real del suministro de agua potable, el Alcalde reconoció que sigue siendo critico pues los caudales de los ríos aún no aumentan, porque aunque está lloviendo en municipios aledaños a Santa Marta, en la estrella San Lorenzo, donde se abastecen los ríos que llegan a la planta de tratamiento de agua potable de Mamatoco, todavía no se registran precipitaciones razón por la cual de los 800 litros por segundo que normalmente se recibían de los ríos: Manzanares y Piedra, ahora solo se acopian unos 400.



"Las acciones para acabar con este cartel, deben ser complementadas con suministro del preciado líquido a través de carrotanques, todo esto permitirá hacer más llevadera la crisis, mientras vuelven las lluvias a la ciudad”, puntualizó.

'Pico y placa'

De otro lado, Martínez manifestó que en los próximos días se implementará 'pico y placa’, con el fin de que los samarios puedan programarse y contar con el servicio de agua potable en determinados días de la semana.



“La idea es que todos conozcan con exactitud cuando recibirán el preciado líquido y puedan recolectar el suficiente para atender sus necesidades cotidianas”, puntualizó el Mandatario.Róger Urieles V.

Para EL TIEMPO

BARRANQUILLA