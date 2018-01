Alcalde de Cúcuta suspende cobro anticipado de valorización

Hasta el miércoles de esta semana, los contribuyentes de la ciudad de Cúcuta podrán saber cuáles serán los nuevos plazos acordados entre la administración municipal y el Concejo para reanudar el cobro de 235 mil millones de pesos por concepto de valorización.

Según el Fondo de Valorización, entidad encargada del orden local para recoger este dinero, desde el lunes 22 de enero se empezó a recibir esta contribución por parte de algunos ciudadanos, que se encuentran en etapa de ventas de sus propiedades y buscan asumir este compromiso de manera anticipada. Unos 500 millones de pesos se han recaudado hasta la fecha.



Sin embargo, el inicio de este cobro, sin que se haya aprobado en el Concejo el tope de endeudamiento para la destinación de este dinero, generó malestar entre los representantes de esa corporación. Por esto, de acuerdo con algunos concejales, el alcalde de Cúcuta, César Rojas, anunció el viernes la suspensión de este pago, cuyo objetivo será financiar cuatro proyectos de infraestructura para esa capital.

(…) Lo que pedimos es que se inicie un proceso de obras del primero proyecto, no se oficialice este cobro FACEBOOK

TWITTER

“Nosotros lideramos esta serie de debates, porque no estamos de acuerdo en que se le cobre la valorización anticipada a los cucuteños, porque primero se le tiene que decir a la ciudadanía cuáles son las obras que se van a financiar, a pesar de que ya están plasmadas en el plan de desarrollo (…) Lo que pedimos es que se inicie un proceso de obras del primero proyecto, no se oficialice este cobro”, explicó el concejal Oliverio Castellanos.



A partir de este lunes, al interior de esta instancia legislativa se inicia una fase de debates para revisar y realizar una serie de ajustes al decreto 003 de 2017, el cual reglamentó el sistema de cobro de este aporte. Aunque en el oficio se aclara que los ciudadanos deberán asumir la valorización con base a unos tiempos de obra establecidos, no se pacta un cronograma para recoger el dinero.



Por medio de este sistema de financiación, la Alcaldía espera ejecutar las intersecciones de la redoma de la Terminal de Transporte, de la diagonal Santander y del sector Cuatro Vientos, así como emprender obras de pavimentación en algunos tramos viales de la ciudad fronteriza.



CÚCUTA