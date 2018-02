Alcalde de Cartagena tiene 48 horas para tomar medidas contra Aquarela

20 de febrero 2018 , 11:53 a.m.

20 de febrero 2018 , 11:53 a.m.

La Procuraduría General de la Nación le dio un término de 48 horas al Distrito de Cartagena para que adopte medidas administrativas y ejerza el poder de policía, si es el caso, como máxima autoridad de ese Distrito para frenar el proyecto de Vivienda de Interés Social, VIS, Acuarela Multifamiliar que se construye a una cuadra del emblemático Castillo de Barajas y que tiene bajo amenaza la declaratoria de la ciudad como patrimonio histórico y cultural de la humanidad dada por la Unesco en 1984.

Así se conoció en la mañana de este martes, pese a que la obra, que ya tiene una torre en pie, actualmente se encuentra clausurada.



La juez décimo administrativo de Cartagena, Haisary Castaño Villa, tiene hasta el próximo mes de marzo para fallar a favor o en contra de la ejecución del proyecto de interés social.



"Con base en las acciones judiciales y de intervención que ha adelantado el Ministerio Público, la inspectora de policía de la comuna No. 2 inició una actuación el pasado 24 de octubre, mediante la cual suspendió las obras relacionadas con el edificio Aquarela por violar las reglas de la propia licencia urbanística, sin que adelantara gestión posterior alguna para hacer efectiva la medida", señala en uno de sus apartes la misiva que envió el Procurador Fernando Carrillo al alcalde (e.) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek.



Según la Procuraduría, la funcionaria fue trasladada a otra inspección de Cartagena, quedando la actuación en cabeza de una nueva inspectora, quien tomó posesión del cargo el pasado 8 de febrero, por lo que hasta este momento no se evidencian avances en la acción policiva ordenada desde el Ministerio Público.



"Con gran preocupación la Procuraduría General de la Nación observa esta inacción y la no efectividad de la orden de suspensión vigente. La continuidad de la obra mencionada pone en alto riesgo a la ciudad de Cartagena, tanto por razones urbanísticas como especialmente, por afectar potencialmente su condición de patrimonio histórico y cultural de la humanidad declarado por la Unesco", agrega la carta.



El alcalde (e.) de la ciudad, Sergio Londoño entregará declaraciones esta tarde sobre el tema.



El Ministerio Público exhortó para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas adopte medidas administrativas del caso, a fin de ejercer el poder de policía en esta materia, como máxima autoridad de ese Distrito.



Las 970 familias afectadas unieron fuerzas y crearon Asproaqua, la asociación que promete dar la lucha para hacer real su sueño de vivienda de interés social cerca el Centro Histórico.





JOHN NOTAÑO

REDACTOR EL TIEMPO

CARTAGENA

@Piloto de Cometas