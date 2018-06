Alcalde de Cartagena pide a Tribunal aclarar medida en su contra

Un nuevo ingrediente se le sumó a la polémica situación administrativa de Cartagena, al conocerse una petición hecha por el alcalde Antonio Quinto Guerra Varela al Tribunal Administrativo de Bolívar, en la que le solicita aclarar el auto admisorio de una demanda que pide la nulidad de su elección.

Guerra Varela también solicita aclaración sobre la medida cautelar que tomó este Tribunal de suspenderlo provisionalmente mientras se decide de fondo la demanda, cuya decisión definitiva estaría en manos del Consejo de Estado.



La aclaración que se pide tiene que ver con varias inconsistencias, que según el demandado genera duda en su comprensión.



Según la solicitud de aclaración, en el auto del Tribunal la Sala de Decisión dice que, aplicando la teoría finalista del Consejo de Estado, respecto al período inhabilitante, se debe tener en cuenta la fecha de la celebración y/o adición del contrato y continúa manifestando que tal afirmación la ha mantenido a lo largo de la jurisprudencia.



Para el demandado no está claro si la Sala lo que le indilga es la celebración de un contrato adicional o la adición del contrato inicial, lo cual genera efectos jurídicos diferentes.



Señala el Alcalde que la Sala le aplica el mismo caso del Alcalde de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), pero no transcribe parte alguno de esa providencia, como si lo hace la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce en su salvamento de voto.



“No se puede tomar como ejemplo el caso del Alcalde de Santa Rosa de Viterbo, cuya elección fue anulada por un contrato porque la situación fáctica de aquel proceso es diferente de la mía, pues en aquel consideró el Consejo de Estado que la labor contratada (odontólogo), no estuvo en sí misma cuantificada”, dice.



Según Guerra Varela, su caso es diferente porque el contrato que él suscribió con el Ministerio de Vivienda sí tenía claros el objeto, el precio y el plazo, y que ‘el otrosí versó únicamente sobre la prórroga del término de ejecución’.



El Tribunal Administrativo de Bolívar tendría 10 días hábiles para responder la solicitud de aclaración, lo que hace suponer que, hasta tanto no se surta este petitorio, Guerra Varela seguiría en el cargo como Alcalde de Cartagena.



En los últimos días la incertidumbre ronda en la ciudad y en diversos medios se ha dicho que ya el presidente Santos tiene el una baraja de candidatas (todas mujeres) para encargarla de la Alcaldía de Cartagena, y se han mencionado nombres como la de la actual secretaria del Interior del Distrito, Yolanda Wong, y la de la actual directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestra Familiar, Karen Abudinen, entre otras.

Juan Carlos Díaz M.

Especial para EL TIEMPO

Cartagena