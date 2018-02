El video con el que Procuraduría investigará a alcalde de Bucaramanga 

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación en contra del acalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por su presunta participación en política al pedir a los ciudadanos que no voten por un candidato en específico.

A través de su cuenta en Twitter, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, confirmó la apertura de la investigación al señalar que "los servidores públicos no deben pedir que se vote o no por alguien”.

Se le abre indagación al acalde de Bucaramanga por pedir que no se vote por un candidato en específico. Los servidores públicos no deben pedir que se vote o no por alguien. #YoVotoLimpio — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) 21 de febrero de 2018

La investigación del ente de control se produce luego que el mandatario esta semana en un espacio virtual llamado 'Hable con el Alcalde', que se transmite en Facebook, instara a los bumangueses a que se abstuvieran de votar en las próximas elecciones legislativas por 'clanes familiares' que han ocupado cargos públicos en el departamento y que por lo referido en sus comentarios, los internautas asociaron con la familia Aguilar, en cabeza del coronel retirado de la Policía, Hugo Aguilar, quien fue gobernador.

Estas fueron las polémicas declaraciones por las que la a Procuraduría abrió una indagación en contra del acalde de #Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por su presunta participación en política. pic.twitter.com/mbPfbMB9C7 — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 21 de febrero de 2018



“Esos que estuvieron en la Gobernación están haciendo campaña, y son clanes, el papá Gobernador, ahora el hijo Gobernador y el otro Senador, y pretenden sacar la mayoría de los votos en Santander, yo no sé si así somos así de estúpidos. Al menos yo en Bucaramanga les pido a los bumangueses que no les demos los votos a ellos, que ganen por allá en los pueblos donde ellos dizque hicieron mucho, yo no sé qué hicieron, pero era con plata de la misma gente, no era plata de ellos. Ahí tienen un proceso de 6 mil millones de pesos que pagan dizque con 500 mil mensuales y andando en Porsche”, dijo el Alcalde.

Esos que estuvieron en la Gobernación están haciendo campaña, y son clanes, el papá Gobernador, ahora el hijo Gobernador y el otro Senador, y pretenden sacar la mayoría de los votos en Santander. FACEBOOK

Ya en días pasados, a través de esa misma red social, Rodolfo Hernández había lanzado una controvertida invitación a los ciudadanos para que aprovecharan y recibieran todo lo que los candidatos ofrecen en medio de sus campañas políticas, pero que a la hora de ir las mesas de votación, depositen su voto a conciencia por un aspirante honesto.



“Si le llegan a la gente más humilde todos esos ladrones con tejas, ladrillos, cemento, tamales, lechona, cerveza y plata, recíbanle todo lo que dan y voten a conciencia, porque todo eso que le ofrecen se lo han robado previamente a usted mismo (…) Recíbale todo y voten a conciencia, por gente honesta, gente que esté comprometida realmente con mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía”, dijo el alcalde.



