Alcalde de Bucaramanga aceptó que su hijo buscó coima por contrato 

“Es una lástima que la corrupción penetrara a mi familia”. Con esas palabras el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, confirmó los hechos que involucran a su hijo Luis Carlos, quien habría acordado comisiones para influenciar la licitación de un contrato para la transformación de las basuras del relleno sanitario El Carrasco.

En entrevista con Blu Radio, el mandatario señaló que a su hijo, a quien calificó de estúpido e ingenuo, lo trataron de manipular ofreciéndole una jugosa comisión de 100 millones de dólares para favorecer a la unión temporal Vitalogic RSU, empresa que estaba detrás del negocio.

"Imagínese como será de estúpido, de ingenuo, que le dicen que le van a dar 100 millones de dólares, eso fue lo que salió porque no he visto el documento en su totalidad, libres de impuestos que equivale a los 400 mil millones de pesos", dijo el alcalde.



El escándalo se generó luego que se conociera una denuncia interpuesta ante la Procuraduría Segunda Delegada de Contratación por Luis Andelfo Trujillo Rodríguez, quien señaló que junto con el hijo del mandatario y el asesor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), Jorge Hernán Alarcón Ayala, firmó un acuerdo de corretaje, que fue notariado, para hacer cabildeo con Carlos Gutiérrez, que defendía los intereses de Vitalogic.



En la queja que presentó ante el Ministerio Público sostiene que hubo una reunión previa al proceso de adjudicación entre representantes de la unión temporal, el alcalde y su hijo.



El mandatario aceptó la realización de dicha reunión pero agregó que también se sentó a conversar con otros 20 proponentes del proceso licitatorio. Sobre la presencia de su familiar afirmó que era inevitable, pues esta se hizo en su casa.

Como yo vivo ahí entonces apareció y yo no puedo sacarlo de la casa. Cometí esa imprudencia, esa ligereza de dejarlo

“Aquí vinieron 21 proponentes, me reuní con todos, algunas veces en mi casa porque tengo otro apartamento en el que atiendo (…) Como yo vivo ahí entonces apareció y yo no puedo sacarlo de la casa. Cometí esa imprudencia, esa ligereza de dejarlo”, acotó.



El mandatario sostiene que no hubo corrupción en este caso porque el contrato de las basuras, avaluado en 250 millones de dólares, nunca se concretó



La Empresa de Aseo intentó en dos ocasiones adjudicar el contrato. La primera a través de una invitación pública que se declaró desierta porque ninguno de los oferentes cumplió con la totalidad de requisitos y la segunda por recomendaciones de la Procuraduría que se opuso a la adjudicación directa que se pretendía hacer con Vitalogic RSU.



