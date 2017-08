Alcalde de Bucaramanga pide a sus empleados donar para financiar obra

14 de agosto 2017 , 10:15 a.m.

Rechazo ha generado entre varios empleados de la Alcaldía de Bucaramanga la idea del acalde de esa ciudad, Rodolfo Hernández, de adelantar con aportes descontados de sus sueldos la remodelación del auditorio Andrés Páez de Sotomayor, que se encuentra ubicado en sexto piso del palacio de gobierno municipal.

En una carta, el mandatario les sugiere a los funcionarios de planta, contratistas o proveedores de servicios con honorarios de la entidad, su autorización para descontar el uno por ciento de su nómina mensual para pagar las obras de mejoramiento del escenario.

Con los aportes, que se harían durante el tiempo que le queda de mandato, se pretenden reunir mil millones de pesos.

“Todos ustedes saben que estamos llevando adelante una titánica tarea para restablecer las finanzas de la Alcaldía, seriamente afectadas por años de despilfarro y endeudamiento que no se tradujeron nunca en las obras que necesitaba la comunidad”, señala uno de los apartes de la misiva.



Martha Galván Moreno, empleada de la entidad, rechazó la propuesta del mandatario al señalar que “es completamente ilegal. No voy a aportar ni una moneda. Mi salario es intocable y yo realizo una labor eficiente. Eso debió planearse dentro del presupuesto (…) Además, el auditorio funciona perfectamente, no sabemos qué es lo que quieren hacer”, dijo la funcionaria.

Galván Moreno, quien lleva 30 años laborando en la Alcaldía, denunció que ese tipo de iniciativas del alcalde hacen parte de una “política de esa administración en contra de los trabajadores".



El pasado mes de julio el sindicato de empleados también había denunciado la realización al interior de la entidad de la campaña ‘No te hagas el de la vista gorda’, mediante la cual se ofrecían ascensos y otros beneficios económicos a los servidores públicos que denunciaran actos de corrupción en la administración.



En medio de la nueva polémica, el alcalde Hernández ha señalado que no se tiene plata para atender el gasto de la remodelación del auditorio, por lo cual hizo la invitación para que se hiciera voluntariamente la donación de ese uno por ciento.

El burgomaestre indicó que eso sería un "regalo" para la ciudad de quienes están vinculados a la Alcaldía a través de diferentes modos de contratación.



“Los bumangueses nos han dado un regalo a todos los funcionarios y contratistas teniéndonos ahí, pagando los impuestos para que nosotros recibamos todos los meses muy cumplidamente un salario (…) Yo no creo que ese aporte descuadre la economía de ningún hogar y sí dejamos una huella eterna”, dijo Hernández.



Entre tanto, algunos concejales de Bucaramanga, que también rechazaron la iniciativa, han dicho que interpondrán las denuncias del caso ante los entes de control.



