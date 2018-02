22 de febrero 2018 , 11:46 a.m.

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se refirió a la indagación preliminar que le abrió la Procuraduría General de la Nación luego que el mandatario en unas declaraciones trasmitidas en Facebook, les pidiera a los ciudadanos que se abstuvieran de votar en las próximas elecciones legislativas por miembros de 'clanes familiares' que se mueven en la esfera política de ese departamento.

Lo dicho por el burgomaestre fue asumido por el ente de control como una presunta intervención indebida en política, al sugerir a quienes seguían la transmisión que no votaran por un candidato en específico.

Si bien el mandatario le ha salido al paso a la investigación señalando que en sus declaraciones no mencionó directamente el nombre de algún aspirante, por lo referido en sus comentarios, los señalamientos fueron asociados con la familia Aguilar.



“Yo nunca dije el ‘Clan Aguilar’. Yo lo que dije, y es mi obligación como representante de la comunidad de Bucaramanga de hacer la pedagogía electoral, no seguir votando por aquellos que hacen posible el holocausto que genera la corrupción. Tienen sumida a la gente en la pobreza y en la miseria. Mi obligación es advertirle a la comunidad (…) Si votan por eso, entonces no se quejen”, dijo Rodolfo Hernández en declaraciones a medios.

Yo nunca dije el 'Clan Aguilar'. Yo lo que dije, y es mi obligación como representante de la comunidad de Bucaramanga hacer la pedagogía electoral

El mandatario añadió que es consciente de las decisiones que podrían tomarse tras la investigación de la Procuraduría, como una posible destitución.



“En vez de investigar lo que se robaron, me investigan a mí (…) Seguramente a mí me van a destituir, pues que me destituyan, y qué pasa, pues nada”, indicó el mandatario.

Seguramente a mí me van a destituir, pues que me destituyan, y qué pasa, pues nada

Entre tanto, Richard Aguilar Villa, miembro de la familiar Aguilar, quien se siente aludido por las declaraciones de Hernández, indicó que para las elecciones solicitará un alcalde ad hoc.



“Es muy importante que existan garantías en el proceso electoral. Las autoridades deben ser imparciales, transparentes y no descalificar a un candidato. Confiamos en que la Procuraduría esclarecerá esta situación motivada por las injuriosas y calumniosas declaraciones del señor alcalde de Bucaramanga. La familia Aguilar le ha servido a Santander y le ha dado una nueva dinámica a la economía del departamento; ahí están las obras. Este es un equipo que sí trabaja y no se duerme. A través de nuestra Gerencia de Campaña solicitaremos un alcalde ad hoc”, precisó Aguilar Villa.



