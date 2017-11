‘Es ilógico que haya plata para consulta liberal y no para la minera’

Luego de que el Ministerio de Hacienda se negara a financiar la consulta minera en el municipio de El Peñón (Santander), que estaba prevista para el próximo domingo 5 de noviembre, su alcalde Francisco Cruz emprendió una serie de acciones en el plano legal y social para lograr que el clamor de su pueblo en contra de estas actividades extractivas sea escuchado en las urnas.

En diálogo con EL TIEMPO, el funcionario fue enfático en recriminar al Estado por financiar la consulta para elegir el candidato presidencial del Partido Liberal y no hacer lo propio en este municipio de 4.805 habitantes, donde los sufragantes se estaban preparando para salir a votar.

Al Estado le da miedo la participación ciudadana y que la locomotora minera tal como la tienen planeada, tan macabra, se vaya a pique

La Registraduría Nacional lo instó a suspender la consulta minera porque el Ministerio de Hacienda no giró los recursos. ¿Qué va a pasar ahora?



Vamos a entutelar al Ministerio de Hacienda la otra semana, para que un juez de la República lo obligue a girar esos recursos a la Registraduría y así finalmente hacer la consulta popular de la minería en El Peñón, Santander. Posteriormente, vamos a hacer una marcha para solidarizarnos con el medioambiente a nivel nacional, que será una caminata desde esta localidad hasta llegar a Bogotá, en la Plaza Bolívar. Aún está por definirse la fecha.



¿Qué ha significado para El Peñón esta negativa al proceso electoral?



Una violación flagrante a la Constitución, porque es la que permite hacer esta clase de consultas y creemos que el ministerio está violando la Constitución Política de Colombia.



El Gobierno a través de esta cartera manifestó que el proceso debe ser financiado por las alcaldías y gobernaciones, ¿qué piensa frente a eso?



El Consejo de Estado se va a pronunciar diciéndole al Ministerio que la democracia es costosa y hay que asumir los costos de ella, lo que le corresponde al Estado central.



Usted ha sido enfático en decir que sí hay dinero para la consulta liberal y no para las consultas mineras.



Efectivamente. Yo digo que es algo ilógico que nos gastemos 45 mil millones de pesos en la consulta liberal. No estoy en contra de la consulta de los partidos, pero sí aparece ese dinero para la consulta liberal y no aparecen 60 millones de pesos que vale la consulta en nuestro municipio.

La gente prefiere el agua y el bosque antes que la minería

¿Se ha buscado otra manera que permita financiar la consulta minera en su municipio?



Sí. Incluso algunos campesinos me han manifestado en reuniones que ellos están dispuestos, por familia, a colocar un día de salario con el fin de ayudar a financiar los costos de la consulta. Quieren tanto al municipio, que también están dispuestos a poner parte de sus recursos para que salga esta consulta.



¿Por qué cree que los organismos del Estado tomaron la decisión de no seguir patrocinándolas?



Porque les da miedo la participación ciudadana y que la locomotora minera tal como la tienen planeada, tan macabra, se les vaya a pique.

La consulta popular, que se realizó el 1 de octubre, en el municipio de Sucre, fue la segunda votación de este tipo desarrollada en el departamento de Santander. Foto: Alcaldía de Sucre

¿Cuáles son los riesgos de realizar estas actividades extractivas en su jurisdicción?



Pondrían en riesgo los hallazgos que han hecho los científicos una vez se ponga en marcha la locomotora minera. Estamos en un ecosistema muy frágil, la parte alta de El Peñón se llama ‘bosque mediano de niebla’, que es donde se retiene el agua y se empieza a despachar. Somos una estrella hídrica, vamos de una altura de 300 metros a 3 mil metros sobre el nivel del mar, la parte más alta que tiene la provincia de Vélez.



En los municipios santandereano Sucre y Jesús María emplearon las urnas para oponerse a la minería, ¿qué decisión cree que hubiera tomado sus habitantes en esta consulta?



Yo creo que en todos los municipios del país donde hagan consulta minera, especialmente en estos donde no se hace minería, hay tanta agua y los ecosistemas son tan frágiles, la gente va a preferir el agua y el bosque antes que la minería. Esto es un rotundo ‘no’ a estas actividades extractivas.



BUCARAMANGA