Alarma por violencia contra líderes en tres departamentos

La alarma por crímenes y amenazas a líderes sociales e indígenas se ha extendido a tres departamentos del sur colombiano. Mientras que las gobernaciones del Valle y Nariño piden atención, las comunidades indígenas del Cauca denuncian intimidaciones.



En un consejo de seguridad encabezado por la gobernadora vallecaucana, Dilian Francisca Toro, se acordó el traslado de una comisión de verificación a La Delfina tras el asesinato de los esposos Pablo Emilio Dagua y Adriana Montero.

Se trata de un mandato comunitario y espiritual que no está sujeto a negociación FACEBOOK

TWITTER

Las autoridades mantienen su preocupación por lo que está ocurriendo en El Naya, en límites de Valle y Cauca, donde están desaparecidos cuatro integrantes de una familia, entre ellos el líder Íber Angulo, quienes habrían caído en poder de una banda armada. La Policía dice que serían disidencias, aunque allí se mueve el ‘clan del Golfo’, que busca el control del narcotráfico.



“Entendemos que lo que pretenden es negociar los términos del control territorial, algo que para nosotros como comunidades indígenas es imposible, pues se trata de un mandato comunitario y espiritual que no está sujeto a negociación”, señaló la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.



El gobernador de Nariño, Camilo Romero, elevó su preocupación por las muertes de líderes. “Colombia no puede seguir anestesiada ante estos asesinatos”, recalcó, y dijo que la indiferencia no puede ser respuesta ante quienes ofrendan su vida por la defensa de los derechos humanos.



NACIÓN