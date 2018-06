Agua en mal estado llega a hogares en barrio popular de Santa Marta

En Santa Marta la crisis por el preciado líquido continúa. Habitantes del barrio Alfonso López, de Santa Marta, denuncian que el agua que llega a sus casas por la tuberías, está en condiciones no humanas.

José Luis Lara, uno de los habitantes del sector, asegura que el caso en reiteradas ocasiones ha sido puesto en conocimiento de la empresa Veolia, prestadora del servicio, sin embargo, no habido ninguna clase de respuesta por parte de esta. “Es ilógico que cobren por un servicio que está generando riesgo de salud. Necesitamos una pronta solución".



Ante esta situación, las familias afectadas se pusieron de acuerdo para no pagar el recibo que llega normal cada mes a las viviendas debido a las enfermedades digestivas y brotes en la piel que han presentado especialmente los menores de edad.

Vecinos del sector se plantean seguir sin pagar los recibos hasta que no haya una verdadera solución al problema. Foto: Roger Urieles/EL TIEMPO

Esto ha llevado a que las personas no utilicen el agua de sus residencias, sino que la compran en pacas o se proveen de otros barrios. En muchas ocasiones llevan el preciado líquido en los hombros y carretillas.



“Estamos cansados de esta situación, queremos soluciones definitivas a este problema que tanto nos afecta, pensamos que con la llegada de Veolia a Santa Marta, la prestación del servicio iba a mejorar, pero ha pasado todo lo contrario”, agregó David Martínez, otro de los perjudicados del barrio.



La empresa operadora del servicio, a través de su director Fernando Moncaleano confirmó que el agua que sale por las tuberías, efectivamente es la misma del alcantarillado, no obstante explica que esto obedece a “conexiones fraudulentas que la gente hace en el sistema de acueducto”.



“Cuando se presentan eventuales incrementos en el nivel de las aguas servidas, éstas ingresan por los orificios que quedan por las captaciones ilegales que hace la misma comunidad”, dijo Moncaleano, quien precisó que nuestras cuadrillas se encuentran trabajando en la reparación del acueducto en el sector, pero “hasta que las malas prácticas no terminen, no se podrá resolver de manera definitiva este problema sanitario”.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO