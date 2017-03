Aeropuerto de Armenia se quedaría pequeño

A unos meses de que se inicien las obras de modernización en la terminal aérea de los quindianos, las autoridades y gremios del departamento llegaron a la conclusión de que el aeropuerto El Edén “se va a quedar pequeño” con los diseños que actualmente tiene la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



Así lo afirmó Rodrigo Estrada, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia, tras una reunión con las principales autoridades e instituciones del Quindío.



“Antes que se haga la licitación, que se revise muy bien lo que se va a hacer, si el diseño está dimensionado como debe ser, las cifras de crecimiento que nosotros tenemos y las que tienen ellos son diferentes, no están con toda la proyección que ha tenido el aeropuerto, y no queremos quedarnos corticos otra vez dentro de uno o dos años, como El Dorado, que se quedó pequeño y apenas lo van a terminar”, señaló Estrada.



Este tema, según Estrada, será clave en una reunión que se realiza este martes entre la Aeronáutica Civil y la ANI, en Bogotá. “No quedó de acuerdo a la proyección que hay de crecimiento del aeropuerto, y se hablará del tema para ver si se logra ampliar, sustentado en cifras no en un capricho”.



Según cifras reveladas por la Cámara de Comercio de Armenia, el aeropuerto El Edén ha registrado un crecimiento del ingreso de pasajeros de un 330 por ciento entre los años 2004 y 2016.



Durante la reunión se planteó que de no ser aprobado el rediseño, los representantes de las entidades gremiales y gobernantes del departamento, llevarán la petición ante los Ministerios de Transporte y Hacienda.



Esto se da luego de que hace unos días, el vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró durante una reciente visita al departamento que las obras en El Edén se ejecutarán este año. “No será a través de concesión, porque tres licitaciones que sacamos no llegaron oferentes, pero conseguimos excedentes de la Agencia Nacional de Infraestructura y los vamos a emplear en hacer las obras de El Edén y en el aeropuerto de Neiva”.



Cabe recordar que los recursos serían, inicialmente para mejorar la torre de control, que necesita varias adecuaciones para que los aviones puedan aterrizar pese a que se presente poca visibilidad, y además para adelantar otras obras en el resto de la estructura.



Redacción Armenia